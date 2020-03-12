с чего всё началось

Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории. Соответсвующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ. Отмечается, что запрет начнет действовать с 13 марта.

Политика Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Общество Дочь Валентины Терешковой получила контракт от московских властей Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.

Происшествия Суд в Крыму арестовал трех участников «Хизб ут-Тахрир» Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова, которые являются участниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Общество Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.

Происшествия Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены «Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.

Спорт Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменен из-за коронавируса Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти 17 марта в американском Миннеаполисе, официально отменен из-за распространения коронавируса, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Политика Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.