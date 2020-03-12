Общество
Lenta.ruРоссия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории. Соответсвующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ. Отмечается, что запрет начнет действовать с 13 марта.
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с чего всё началось
Гражданам Италии в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 запретили въезд в Россию с целью туризма, для работы, а также в частных и транзитных целях, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъ12:40
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Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Политика
Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции
Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении MH17
В Гааге (Нидерланды) начался суд по делу о крушении авиалайнера «Боинг-747», следовавшего рейсом МН17.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Хоккей
Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса
Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Общество
Дочь Валентины Терешковой получила контракт от московских властей
Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
Энергетика
Трамп заявил, что мог лишь мечтать о таких низких ценах на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых он мог лишь мечтать.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал трех участников «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова, которые являются участниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Общество
Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз
С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Происшествия
Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены
«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Футбол
Наставник «Аталанты» рассказал о ситуации в Италии из-за коронавируса
Наставник итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о ситуации в Италии из-за коронавируса, сообщает CalcioNews24.
Гаджеты
IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Общество
ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменен из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти 17 марта в американском Миннеаполисе, официально отменен из-за распространения коронавируса, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Футбол
Болельщики московских ФК с абонементами получат доступ к «Матч Премьер»
Владельцы сезонных абонементов на домашние матчи московских клубов получат бесплатную подписку на телеканал "Матч Премьер" сроком на один месяц.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
Музыка
Группа «Время и Стекло» объявила о распаде
Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
Экономика
Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам
Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.
Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
Здоровье
Врачи назвали защищающие от вирусов простые продукты
Врачи из Испании перечислили продукты, которые укрепят иммунную систему и помогут защититься от ряда заболеваний.
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.