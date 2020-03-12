Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссия закроет въезд гражданам Италии

Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории. Соответсвующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ. Отмечается, что запрет начнет действовать с 13 марта.
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с чего всё началось
Гражданам Италии в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 запретили въезд в Россию с целью туризма, для работы, а также в частных и транзитных целях, сообщает пресс-служба
 правительства.
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Газета.Ru12:35

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Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru 06:36
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Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
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Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции

Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 10:58
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении MH17

В Гааге (Нидерланды) начался суд по делу о крушении авиалайнера «Боинг-747», следовавшего рейсом МН17.
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 вчера в 13:44
Хоккей

Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса

Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:48
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В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС 12:48
Общество

Дочь Валентины Терешковой получила контракт от московских властей

Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.
Первое антикоррупционное СМИ 01:51
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
RT на русском 13:34
Энергетика

Трамп заявил, что мог лишь мечтать о таких низких ценах на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых он мог лишь мечтать.
ПРАЙМ 13:49
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Суд в Крыму арестовал трех участников «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова, которые являются участниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
ТАСС 13:38
Общество

Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз

С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Интерфакс 13:32
Происшествия

Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены

«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
REGNUM вчера в 09:53
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 11:18
Футбол

Наставник «Аталанты» рассказал о ситуации в Италии из-за коронавируса

Наставник итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о ситуации в Италии из-за коронавируса, сообщает CalcioNews24.
Газета.Ru 13:22
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IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру

Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
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Общество

ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

ТАСС вчера в 12:32
Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменен из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти 17 марта в американском Миннеаполисе, официально отменен из-за распространения коронавируса, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).
ProstoProSport 04:33
Армия и оружие

Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса

«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
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Футбол

Болельщики московских ФК с абонементами получат доступ к «Матч Премьер»

Владельцы сезонных абонементов на домашние матчи московских клубов получат бесплатную подписку на телеканал "Матч Премьер" сроком на один месяц.
Российская газета 12:18
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
РБК 09:17
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
ТАСС 05:55
Музыка

Группа «Время и Стекло» объявила о распаде

Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
РИА Новости вчера в 07:50
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Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам

Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.
РБК 13:57
Наука

Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля

Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
ТАСС Наука 12:32
Футбол

Видео: игроки «ПСЖ» продолжают троллить Холанда в раздевалке после матча

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Врачи назвали защищающие от вирусов простые продукты

Врачи из Испании перечислили продукты, которые укрепят иммунную систему и помогут защититься от ряда заболеваний.
iReactor 01:29
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Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

РИА Новости 11:55
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
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