Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он отметил, что Россия последовательно закрывает свои границы для борьбы с вирусом и принимает ряд других упреждающих мер.
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с чего всё началось

Россия закрывает границу с Белоруссией

Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, заявил на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.
ТАСС03:27

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Россия закрывает границу с Белоруссией

ТАСС03:27

Россия закрывает границу с Белоруссией

РИА Новости02:47

Россия закроет границу с Белоруссией

Lenta.ru02:22

Россия частично закроет границу с Белоруссией

РБК02:43

Россия закрывает границу с Беларусью

Дождь03:22

Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса

Коммерсантъ02:44

Россия закрыла границу с Белоруссией

Интерфакс02:36
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Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Происшествия

В Петербурге осудили мужчину, который выбросил собаку из окна

ТАСС 04:18
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ведомости 02:01
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 14 марта в 07:57
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Общество

Король Испании отказался от наследства

Ридус вчера в 19:07
Политика

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Газета.Ru вчера в 15:20
Общество

Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой

Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
ProstoProSport 14 марта в 23:50
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Финансы

Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей

Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Ведомости 05:05
Общество

Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России

Как отмечает издание, "дочка" компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&bear и другими, отправила партнерам сообщение, в котором предупредила о возможном закрытии магазинов.
Газета.Ru 04:49
Шоу-бизнес

Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
News.ru 14 марта в 08:56
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об отличии коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре решили растолковать россиянам, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Shraibikus News 14 марта в 14:06
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Политика

Белоруссия поможет согражданам вернуться из России домой

На территории России осталось много граждан Белоруссии после закрытия границ из-за коронавируса.
Телеканал 360° 04:32
Технологии

Nvidia призвала игроков бороться с коронавирусом с помощью ПК

Astera вчера в 09:20
Общество

В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения

Сегодня, 15 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.
Вечерние Ведомости вчера в 09:22
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Здоровье

В Кемерово подтвердились два случая коронавируса

Красная весна 14 марта в 05:00
Экономика

В РФ готовят план первоочередных действий в связи с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до вечера 17 марта разработать план первоочередных действий из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:49
Киберспорт

VALVE отменили турниры DotaPit Minor и Epicenter Major

Речь идёт о турнирах DotaPit Minor и Epicenter Major. Первый должен был состояться в хорватском Сплите с 23 по 26 апреля 2020 года.
Metaratings 01:04
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
Футбол

Бегович – о коронавирусе в Италии: люди не понимают, как здесь плохо

Не уверен, что люди понимают, как здесь плохо. Этот вирус очень сильно ударил по Италии.
Чемпионат вчера в 18:58
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 19:12
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Общество

Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
РБК 14 марта в 11:02
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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