Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, заявил на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он отметил, что Россия последовательно закрывает свои границы для борьбы с вирусом и принимает ряд других упреждающих мер.

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