Коронавирус
ИнтерфаксРоссия закрыла границу с Белоруссией
Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он отметил, что Россия последовательно закрывает свои границы для борьбы с вирусом и принимает ряд других упреждающих мер.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, заявил на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.ТАСС03:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Общество
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Общество
Король Испании отказался от наследства
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Общество
Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой
Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Финансы
Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей
Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Общество
Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России
Как отмечает издание, "дочка" компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&bear и другими, отправила партнерам сообщение, в котором предупредила о возможном закрытии магазинов.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом
Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об отличии коронавируса от гриппа
В Роспотребнадзоре решили растолковать россиянам, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Политика
Белоруссия поможет согражданам вернуться из России домой
На территории России осталось много граждан Белоруссии после закрытия границ из-за коронавируса.
Технологии
Nvidia призвала игроков бороться с коронавирусом с помощью ПК
Общество
В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения
Сегодня, 15 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Здоровье
В Кемерово подтвердились два случая коронавируса
Экономика
В РФ готовят план первоочередных действий в связи с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до вечера 17 марта разработать план первоочередных действий из-за распространения коронавируса.
Киберспорт
VALVE отменили турниры DotaPit Minor и Epicenter Major
Речь идёт о турнирах DotaPit Minor и Epicenter Major. Первый должен был состояться в хорватском Сплите с 23 по 26 апреля 2020 года.
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Футбол
Бегович – о коронавирусе в Италии: люди не понимают, как здесь плохо
Не уверен, что люди понимают, как здесь плохо. Этот вирус очень сильно ударил по Италии.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Общество
Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.