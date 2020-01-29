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Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве России.

Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем

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