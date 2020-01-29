Общество
REGNUMРоссия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве России.
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Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края.
— Татьяна Голикова, российский экономистТК Звезда вчера в 22:10
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Футбол
Клопп: «Ливерпуль» не чувствует, что уже стал чемпионом
Не чувствуем, что уже стали чемпионами.
Шоу-бизнес
Слухи о разводе с Полиной Гагариной прокомментировал её муж
В сети мгновенно поползли слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.
Политика
Помилованная израильтянка Иссахар освобождена из колонии
Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Здоровье
В Крыму открываются гериатрические кабинеты
Как сообщил главный внештатный гериатр Минздрава РК Игорь Лукьянов, гериатрические кабинеты работают в 17 поликлиниках по всему полуострову.
Общество
ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области
В Калужской области в стрелковом клубе охотничье оружие массово переделывали в боевое автоматическое, сообщили в ФСБ.
Общество
Компания UPS заказала 10 тысяч электромобилей
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Общество
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Политика
Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Общество
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» в начале торгов в среду утром вырос на 3 копейки – до 62,32 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки – до 68,64 рубля.
Армия и оружие
Израильский КАЗ Iron Fist научили бороться с подкалиберными снарядами
Противотанковая граната (справа) и поражающий элемент КАЗ Iron Fist Израильская компания Elbit Systems провела испытания усовершенствованной системы активной защиты для ОБТ и другой техники Iron Fist.
Политика
США расширили санкции в отношении России
Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
Политика
Нижегородский губернатор оценил слова Зеленского о Житомирской дивизии
Житомирская дивизия, участвовавшая в освобождении Освенцима, была сформирована в городе Горьком (ныне – Нижнем Новгороде), а не на Украине, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Политика
В Раде развили идею «марша на Крым»
«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Степаненко решила оставить наследство дочери Петросяна
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Происшествия
Задержан замначальника ГУ МЧС России по Тверской области
Теннис
Мугуруса вышла в финал Australian Open, победив Симону Халеп
Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Общество
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с завтрашнего дня, 31 января, почти все железнодорожные рейсы между Россией и Китаем отменят.
Происшествия
В Сибири молодую беременную женщину зарезали в подъезде
В Новосибирске беременную 33-летнюю женщину убили ножом в подъезде, сообщили в региональном МВД РФ.
Космос
Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников
Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал двух мигрантов за призывы к убийству Путина
Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.
Футбол
Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»
Шоу-бизнес
Отец Децла объяснил Малахову необходимость ДНК-теста внука
Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий пришел в студию передачи "Прямой эфир" и заявил о необходимости проведения ДНК-теста для установления родства с внуком Тони.