Коронавирус

ТАССТАССРоссия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
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с чего всё началось

Россия закрывает границу с Белоруссией

Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, заявил на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.
ТАСС03:27

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Россия закрывает границу с Белоруссией

Газета.Ru02:23

Россия закрывает границу с Белоруссией

РИА Новости02:47

Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса

Коммерсантъ02:44

Россия частично закроет границу с Белоруссией

РБК02:43

Россия закрывает границу с Белоруссией

ТАСС03:27

Россия закрывает границу с Беларусью

Дождь03:22

Россия закрыла границу с Белоруссией

Интерфакс02:36
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Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Космос

Обнаружение брака не помешает пусковой кампании ракет «Протон-М»

Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.
Известия вчера в 21:50
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Политика

Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 03:47
Гаджеты

Стала известна реальная производительность iPhone 12

По данным источников, частота работы Apple A14 достигает 3,1 ГГц, что на 400 МГц выше, чем у Apple A13 (2,7 ГГц).
Goroday.ru 01:04
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14 марта в 06:44
Общество

Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:33
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров

РИА Новости 13 марта в 22:12
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Гаджеты

Эксперты назвали самые невыгодные для инвестиций смартфоны

Эксперты из BankMyCel назвали невыгодные для инвестиций смартфоны, которые люди готовы покупать в кредит.
Актуальные Новости вчера в 03:52
Происшествия

Отель «Меридиан» в Мурманске закрывают из-за коронавируса

Отель «Меридиан» приостанавливает работу из-за гражданина Ирландии, у которого диагностировали предварительно-положительный результат на коронавирус.
Северпост 03:26
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Kaluga-poisk.ru 02:57
Экономика

Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Помимо поддержки бизнеса, и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – население", — сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Вести.Ru 02:18
Гаджеты

Huawei P40 и P40 Pro приятно удивила ценой. Продажи стартуют 12 апреля

Онлайновая пресс-конференция, посвященная презентации Huawei P40 и P40 Pro, пройдет 26 марта, а в продажу новинки поступят 12 апреля 2020.
iXBT.com 03:15
Политика

Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Lenta.ru 02:02
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Происшествия

Петербургская школьница выдумала групповое избиение для прогула

15-летняя школьница выдумала историю о собственном избиении, чтобы прогулять школу.
Известия вчера в 15:24
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Общество

Общее число заболевших коронавирусом в России возросло до 59 человек

Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 59 человек.
Daily Storm 14 марта в 11:22
Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Lenta.ru 01:30
Армия и оружие

National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США

Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
РИА Новости вчера в 04:18
Технологии

Появился генерирующий снимки обнаженных женщин сайт

Lenta.ru 02:30
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Армия и оружие

85 лет назад Гитлер приступил к созданию вермахта

Газета.Ru 03:19
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 74 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:50
Общество

Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой

Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
ProstoProSport 14 марта в 23:50
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Здоровье

Инфекционисты предрекли более слабые новые волны коронавируса

С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри страны в России начался новый этап эпидемии COVID-19, считают инфекционисты.
Известия вчера в 19:24
Общество

СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции

Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 01:42
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«Сибирь» сыграет с «Барысом» в Нур-Султане

Новосибирская "Сибирь" подтвердила информацию о том, что сыграет матчи второго круга Кубка Гагарина с казахстанским "Барысом" в Нур-Султане.
Газета.Ru 01:31
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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