с чего всё началось

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.

Общество Названы регионы с «московскими» зарплатами Сотрудники портала по поиску работы HH.ru назвали вакансии с наиболее высокой заработной платой.

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

Общество Неулыбчивые россияне удивили китайского туриста Китайский путешественник и блогер Лю Сяошунь рассказал о своих впечатлениях от путешествия по России.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Происшествия Трех членов саудовской королевской семьи арестовали В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Наука Кофеин не стимулирует креативность Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.

Общество Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.

Технологии HUAWEI отдаёт разработчикам приложений для AppGallery 100% выручки Для сравнения, в магазинах Google Play и App Store действует соотношение прибыли в размере 30/70 — 30% от продаж получают Google и Apple, 70% — разработчик или издатель приложения.

Политика Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.

Футбол Геркус: долго молчал, но поведение «Локо» не оставляет выбора Весной прошлого года у господина Кикнадзе (генеральный директор ФК "Локомотив" - ред.) в первом же интервью прозвучала фраза, что, мол, ко мне есть много вопросов, что мы должны встретиться и поговорить лично.