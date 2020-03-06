Политика
ВедомостиРоссия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Гражданам Ирана запретили въезд в Россию для туризма, работы, в частных и в транзитных целях в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъвчера в 13:57
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Экономика
Уолл-стрит: Nasdaq упал ниже 8500, Dow Jones опускается к 25 000
К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 587,03 пункта (2,25%), до 25 534,25 пункта.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Футбол
Чемпионат России. «Оренбург» примет тульский «Арсенал», «Динамо» против «Тамбова»
21-й тур Тинькофф РПЛ стартует матчем между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом». Также сегодня «Динамо» примет «Тамбов».
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Происшествия
В Швеции совершено покушение на чеченского блогера
На известного чеченского блогера, проживающего в шведском городе Евле, было совершено нападение.
Общество
Названы регионы с «московскими» зарплатами
Сотрудники портала по поиску работы HH.ru назвали вакансии с наиболее высокой заработной платой.
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Общество
СМИ сообщают, что дочь губернатора Воробьева приобрела виллу в Италии
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Общество
Неулыбчивые россияне удивили китайского туриста
Китайский путешественник и блогер Лю Сяошунь рассказал о своих впечатлениях от путешествия по России.
Биатлон
Адвокат биатлонисток опроверг ложность подписей Родченкова
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане
Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Здоровье
Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
Происшествия
Волонтер и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ убит в Житомире
В подъезде дома в Житомире нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего 95-й бригады Олега Котенко.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
По словам Ивана Урганта, клип повествует о том, на что приходится идти мужчине ради подарков для любимой женщины, какое испытание приходится пройти для этого.
Технологии
HUAWEI отдаёт разработчикам приложений для AppGallery 100% выручки
Для сравнения, в магазинах Google Play и App Store действует соотношение прибыли в размере 30/70 — 30% от продаж получают Google и Apple, 70% — разработчик или издатель приложения.
Шоу-бизнес
Настя Каменских украсила обложку мужского журнала XXL
32-летняя певица Настя Каменских появилась на обложке мужского журнала XXL.
Политика
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Футбол
Геркус: долго молчал, но поведение «Локо» не оставляет выбора
Весной прошлого года у господина Кикнадзе (генеральный директор ФК "Локомотив" - ред.) в первом же интервью прозвучала фраза, что, мол, ко мне есть много вопросов, что мы должны встретиться и поговорить лично.
Футбол
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти в интервью El Chiringuito вновь подверг критике своего соотечественника, капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.