Политика

ВедомостиВедомостиРоссия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось
Гражданам Ирана запретили въезд в Россию для туризма, работы, в частных и в транзитных целях в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба
 правительства.
Коммерсантъвчера в 13:57

Подробнее о событии

Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса

РБКвчера в 14:32

Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:20

Россия закроет въезд иностранцев из Ирана

Известиявчера в 13:34

Россия временно запрещает въезд гражданам Ирана

Коммерсантъвчера в 13:57

Россия закрыла границу с Ираном

Взгляд.рувчера в 13:49

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

НТВвчера в 14:02

Россия приостановит выдачу виз прибывающим из Ирана гражданам

РИА Новостивчера в 13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Экономика

Уолл-стрит: Nasdaq упал ниже 8500, Dow Jones опускается к 25 000

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 587,03 пункта (2,25%), до 25 534,25 пункта.
REGNUM вчера в 15:47
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Футбол

Чемпионат России. «Оренбург» примет тульский «Арсенал», «Динамо» против «Тамбова»

21-й тур Тинькофф РПЛ стартует матчем между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом». Также сегодня «Динамо» примет «Тамбов».
Sports.ru 01:10
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ 05 марта в 09:16
Происшествия

В Швеции совершено покушение на чеченского блогера

На известного чеченского блогера, проживающего в шведском городе Евле, было совершено нападение.
REGNUM 04 марта в 02:44
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Общество

Названы регионы с «московскими» зарплатами

Сотрудники портала по поиску работы HH.ru назвали вакансии с наиболее высокой заработной платой.
7 новостей 01:44
Политика

Особое мнение: Алексей Венедиктов

Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Эхо Москвы вчера в 11:15
Общество

СМИ сообщают, что дочь губернатора Воробьева приобрела виллу в Италии

Оka.fm вчера в 04:00
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Общество

Неулыбчивые россияне удивили китайского туриста

Китайский путешественник и блогер Лю Сяошунь рассказал о своих впечатлениях от путешествия по России.
Газета.Ru вчера в 22:28
Биатлон

Адвокат биатлонисток опроверг ложность подписей Родченкова

Народные новости 04 марта в 04:28
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане

Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
МИР 24 вчера в 19:46
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Здоровье

Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
SMINEWS в Подольске вчера в 09:59
Происшествия

Волонтер и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ убит в Житомире

В подъезде дома в Житомире нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего 95-й бригады Олега Котенко.
Новостной фронт 02:11
Наука

Кофеин не стимулирует креативность

Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
ToDay News Ufa вчера в 14:12
Общество

Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран

Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Ведомости вчера в 07:38
Культура

Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

По словам Ивана Урганта, клип повествует о том, на что приходится идти мужчине ради подарков для любимой женщины, какое испытание приходится пройти для этого.
Уральский меридиан 01:42
Технологии

HUAWEI отдаёт разработчикам приложений для AppGallery 100% выручки

Для сравнения, в магазинах Google Play и App Store действует соотношение прибыли в размере 30/70 — 30% от продаж получают Google и Apple, 70% — разработчик или издатель приложения.
Srnsk вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Настя Каменских украсила обложку мужского журнала XXL

32-летняя певица Настя Каменских появилась на обложке мужского журнала XXL.
Paparazzi.ru вчера в 04:44
Политика

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.
РИА Новости вчера в 23:10
Фигурное катание

Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
RT на русском вчера в 11:05
Футбол

Геркус: долго молчал, но поведение «Локо» не оставляет выбора

Весной прошлого года у господина Кикнадзе (генеральный директор ФК "Локомотив" - ред.) в первом же интервью прозвучала фраза, что, мол, ко мне есть много вопросов, что мы должны встретиться и поговорить лично.
РИА Новости 00:00
Футбол

Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти в интервью El Chiringuito вновь подверг критике своего соотечественника, капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Soccer.ru вчера в 18:07
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия вчера в 14:49
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов

ГЛАС.RU вчера в 00:43
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное