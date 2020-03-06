с чего всё началось

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.

Здоровье Китайские ученые обнаружили изменения симптомов коронавируса Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас.

Футбол В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо "Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.

Происшествия Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-2019.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе Председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов, комментируя заявление Зеленского, написал в своем Facebook, что в момент, когда Киев выйдет из "нормандского формата", Донбасс навсегда выйдет из Украины.

Космос NASA объединилось с 17 компаниями для разработки городских летательных аппаратов Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало Соглашения о сотрудничестве в космической сфере (Space Act Agreement) с 17 компаниями авиационной отрасли, включая Boeing, Uber и AirMap.

Общество Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.

Армия и оружие На Украине предложили усилить флот «секонд-хэнд» кораблями ВМС США Украинский флот сможет изменить баланс сил в Черном море, если получит американские списанные корабли, заявил военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Общество Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Футбол Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.