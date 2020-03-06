Политика

ВедомостиВедомостиРоссия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Гражданам Ирана запретили въезд в Россию для туризма, работы, в частных и в транзитных целях в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба
 правительства.
Коммерсантъ13:57

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Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

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RT на русском 23:22
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Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
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Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
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Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
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Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
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NASA объединилось с 17 компаниями для разработки городских летательных аппаратов

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало Соглашения о сотрудничестве в космической сфере (Space Act Agreement) с 17 компаниями авиационной отрасли, включая Boeing, Uber и AirMap.
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Товарооборот России и КНР вырос на 5,6% за январь и февраль

Товарооборот России и Китая за январь и февраль увеличился в годовом исчислении на 5,6% и составил $17,1 млрд.
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Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

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Армия и оружие

На Украине предложили усилить флот «секонд-хэнд» кораблями ВМС США

Украинский флот сможет изменить баланс сил в Черном море, если получит американские списанные корабли, заявил военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
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Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

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Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 05:03
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Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
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Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
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В Иркутской области три человека погибли в ДТП

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