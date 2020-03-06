Политика
ВедомостиРоссия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Гражданам Ирана запретили въезд в Россию для туризма, работы, в частных и в транзитных целях в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъ13:57
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Армия и оружие
Захарова осудила наращивание США расходов на ядерное оружие
В министерстве иностранных дел Российской Федерации отрицательно отреагировали на повышение Соединенными Штатами Америки расходов на ядерное оружие.
Здоровье
Китайские ученые обнаружили изменения симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас.
Здоровье
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Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
Футбол
В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо
"Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Энергетика
Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась
По итогам заседания ОПЕК+ подписали документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Общество
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Происшествия
Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-2019.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
Председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов, комментируя заявление Зеленского, написал в своем Facebook, что в момент, когда Киев выйдет из "нормандского формата", Донбасс навсегда выйдет из Украины.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Космос
NASA объединилось с 17 компаниями для разработки городских летательных аппаратов
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало Соглашения о сотрудничестве в космической сфере (Space Act Agreement) с 17 компаниями авиационной отрасли, включая Boeing, Uber и AirMap.
Экономика
Товарооборот России и КНР вырос на 5,6% за январь и февраль
Товарооборот России и Китая за январь и февраль увеличился в годовом исчислении на 5,6% и составил $17,1 млрд.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Армия и оружие
На Украине предложили усилить флот «секонд-хэнд» кораблями ВМС США
Украинский флот сможет изменить баланс сил в Черном море, если получит американские списанные корабли, заявил военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Общество
Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян
Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Происшествия