Политика

ВедомостиВедомостиРоссия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Гражданам Ирана запретили въезд в Россию для туризма, работы, в частных и в транзитных целях в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба
 правительства.
Коммерсантъ13:57

Подробнее о событии

Из-за коронавируса Россия закрыла границу для граждан еще одной страны

URA.Ru15:33

Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса

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Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за коронавируса

Lenta.ru14:20

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Коммерсантъ13:57

Россия закрыла границу с Ираном

Взгляд.ру13:49

Россия закрывает въезд в страну для граждан Ирана

REGNUM14:08

Россия приостановит выдачу виз прибывающим из Ирана гражданам

РИА Новости13:57
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Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба

Портал Поиск вчера в 03:51
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Происшествия

В Химках загорелось здание школы бокса

В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
РБК 14:44
Шоу-бизнес

Настя Каменских украсила обложку мужского журнала XXL

32-летняя певица Настя Каменских появилась на обложке мужского журнала XXL.
Paparazzi.ru 04:44
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«С ним было сложно играть». Футболист «Гэлакси» рад уходу Ибрагимовича

Матч ТВ 15:35
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия 14:49
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Российская певица упала со сцены и допела песню со сломанной ногой

Как сообщают СМИ, участница концерта Анастасия Вишневская в ходе выступления оступилась и упала со сцены - прямо в оркестровую яму.
Московский Комсомолец 11:25
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на АСА 105

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев проиграл нокаутом спортсмену из Казахстана Арману Оспанову в главном бою турнира АСА 105, проходящего в Алма-Ате.
RT на русском 13:27
Происшествия

Прокуратура попросила снизить сроки двоим фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить сроки двоим фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России).
Телеканал RTVI 14:25
Общество

У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак

Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии».
REGNUM 09:46
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Общество

«Аэрофлот» сократит число рейсов в Китай, Италию, Корею и Вьетнам

Авиакомпания "Аэрофлот" временно вносит изменения в расписание полетов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса из-за коронавируса.
Москва 24 14:22
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости 12:47
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК 14:07
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эстонском Таллине.
МК-Спорт 10:33
Политика

Путин проинформировал Асада о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу

РБК 13:04
Финансы

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК 05:02
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Lenta.ru 15:32
Политика

Нерадько назначен первым замминистра транспорта РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ.
Газета.Ru 15:08
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Общество

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

РИА Новости 07:05
Экономика

38 банков могут закрыться в России

Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".
Газета.Ru 07:10
Шоу-бизнес

Виктория Боня удивила поклонников сменой имиджа

RuNews24.ru 09:41
Путешествия

В Турции снижают цены для туристов

Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Про.Тонкости 05:49
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек

Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.
Взгляд.ру 04 марта в 13:14
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Известия 03:52
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