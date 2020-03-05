с чего всё началось

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.

Политика Путин объяснил, почему поправки в Конституцию востребованы В пятницу 6 марта Владимир Путин провел встречу с руководителями политических партий фракций Госдумы и объяснил, почему, по его мнению, изменения в главном документе страны допустимы.

Шоу-бизнес Красноярская певица сломала ногу во время выступления Красноярская певица Анастасия Вишневская в момент своего выступления упала со сцены, сломав ногу. Об этом передает издание «360».

Энергетика Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.

Здоровье Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар.

Политика Путин выступил против идеи возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.

Политика Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17 В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.

Музыка Иван Ургант поздравил россиянок клипом с Niletto В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале зрительниц всей страны ждал сюрприз – поздравительный клип, который ведущий Иван Ургант и екатеринбургский исполнитель Niletto записали в честь предстоящего 8 Марта.В клипе герои представлены персонажами игры для компьютерной приставки.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе "Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.