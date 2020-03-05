Политика

ВедомостиВедомостиРоссия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось
Гражданам Ирана запретили въезд в Россию для туризма, работы, в частных и в транзитных целях в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба
 правительства.
Коммерсантъвчера в 13:57

Подробнее о событии

Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса

РБКвчера в 14:32

Россия закрыла границу с Ираном

Взгляд.рувчера в 13:49

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

НТВвчера в 14:02

Россия временно запрещает въезд гражданам Ирана

Коммерсантъвчера в 13:57

Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:20

Россия закроет въезд иностранцев из Ирана

Известиявчера в 13:34

Россия приостановит выдачу виз прибывающим из Ирана гражданам

РИА Новостивчера в 13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:54, Ашберн
Политика

ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен улучшить отношения с Россией.
Страна Советов on-line вчера в 04:26
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Российская газета вчера в 23:37
Политика

Путин объяснил, почему поправки в Конституцию востребованы

В пятницу 6 марта Владимир Путин провел встречу с руководителями политических партий фракций Госдумы и объяснил, почему, по его мнению, изменения в главном документе страны допустимы.
Комсомольская правда 05 марта в 17:31
Политика

Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму.
Lenta.ru вчера в 02:35
Политика

Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Профиль вчера в 09:08
Хоккей

Ничушкин в матче с «Ванкувером» забросил 13-ю шайбу в сезоне

Sport24.ru вчера в 23:29
Футбол

Игра между «Страсбургом» и «ПСЖ» перенесена из-за коронавируса

Матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между "Страсбургом" и столичным "Пари Сен-Жермен" перенесена из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Красноярская певица сломала ногу во время выступления

Красноярская певица Анастасия Вишневская в момент своего выступления упала со сцены, сломав ногу. Об этом передает издание «360».
NewInform вчера в 18:50
Энергетика

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Капитал страны вчера в 14:41
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета вчера в 19:53
Здоровье

Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций

В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар.
РБК 00:16
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Музыка

Отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения» появился в Сети

Live24 00:44
Финансы

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК вчера в 05:02
Футбол

«Наполи» хочет приобрести Азмуна

Советский спорт вчера в 07:11
Политика

Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Известия вчера в 10:28
Политика

Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17

В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
РИА Новости вчера в 09:21
Политика

Украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Парламентская газета вчера в 01:17
Общество

Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински

РИА Новости вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Gazeta.SPb 05 марта в 16:18
Культура

На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне

Комсомольская правда 05 марта в 15:56
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ 05 марта в 09:16
Музыка

Иван Ургант поздравил россиянок клипом с Niletto

В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале зрительниц всей страны ждал сюрприз – поздравительный клип, который ведущий Иван Ургант и екатеринбургский исполнитель Niletto записали в честь предстоящего 8 Марта.В клипе герои представлены персонажами игры для компьютерной приставки.
Вестник вчера в 22:05
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество

Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами.
Lenta.ru вчера в 08:52
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете

Вся пища без соли и сделана на пару. Такая диета уже дает свои результаты.
КМВ Новости вчера в 09:45
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Происшествия

Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

RT на русском вчера в 23:22
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
RT на русском вчера в 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное