Политика
ВедомостиРоссия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Гражданам Ирана запретили въезд в Россию для туризма, работы, в частных и в транзитных целях в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъвчера в 13:57
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Политика
ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен улучшить отношения с Россией.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Политика
Путин объяснил, почему поправки в Конституцию востребованы
В пятницу 6 марта Владимир Путин провел встречу с руководителями политических партий фракций Госдумы и объяснил, почему, по его мнению, изменения в главном документе страны допустимы.
Политика
Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма
Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму.
Политика
Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж
Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Хоккей
Ничушкин в матче с «Ванкувером» забросил 13-ю шайбу в сезоне
Футбол
Игра между «Страсбургом» и «ПСЖ» перенесена из-за коронавируса
Матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между "Страсбургом" и столичным "Пари Сен-Жермен" перенесена из-за вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Красноярская певица сломала ногу во время выступления
Красноярская певица Анастасия Вишневская в момент своего выступления упала со сцены, сломав ногу. Об этом передает издание «360».
Энергетика
Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти
По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Здоровье
Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций
В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Финансы
Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Футбол
«Наполи» хочет приобрести Азмуна
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Политика
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
Политика
Украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Общество
Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Культура
На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Музыка
Иван Ургант поздравил россиянок клипом с Niletto
В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале зрительниц всей страны ждал сюрприз – поздравительный клип, который ведущий Иван Ургант и екатеринбургский исполнитель Niletto записали в честь предстоящего 8 Марта.В клипе герои представлены персонажами игры для компьютерной приставки.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете
Вся пища без соли и сделана на пару. Такая диета уже дает свои результаты.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Происшествия
Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.