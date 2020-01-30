Общество
DonDay-ВолгодонскРоссия закрывает границу с Китаем
С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
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Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Спорт
Игра The Outer Worlds дебютирует на приставке Nintendo Switch 6 марта
Стала известна дата дебюта игры The Outer Worlds на приставке Nintendo Switch.
Общество
В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией
В Киеве появились билборды с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" за подписью предпринимателя Олега Катющенко, сообщает портал strana.ua.
Политика
Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, сообщает ТАСС.
Общество
В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро
В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Футбол
Барселона — Леганес 5:0
Происшествия
67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Космос
Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников
Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
Кино
Опубликованы постеры с основными персонажами «Форсажа 9»
В сеть выложили постеры предстоящего фильма режиссёра Джастина Лина «Форсаж 9», на которых запечатлены все основные персонажи.
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии
В Дагестане была проведена торжественная церемония передачи Каспийской флотилии первого берегового ракетного комплекса «Бал».
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Общество
Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться
27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".