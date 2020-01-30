Общество

DonDay-ВолгодонскDonDay-ВолгодонскРоссия закрывает границу с Китаем

С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
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КПП между Россией и Китаем закрыли до весны

Вести.Ru13:38

Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса

RT на русском06:22

Россия закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем

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Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

ТАСС06:45

Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

Российская газета06:39

Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2020 г. N 140-р

Гарант08:02

Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

Интерфакс06:20
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
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Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:46
Гаджеты

На рынок вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей

iXBT.com 04:00
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Игра The Outer Worlds дебютирует на приставке Nintendo Switch 6 марта

Стала известна дата дебюта игры The Outer Worlds на приставке Nintendo Switch.
Дни24 14:34
Общество

В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией

В Киеве появились билборды с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" за подписью предпринимателя Олега Катющенко, сообщает портал strana.ua.
Российская газета 04:35
Политика

Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 13:59
Общество

В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро.
Lenta.ru 13:41
Шоу-бизнес

Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна

Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
МонаВиста 00:07
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Lenta.ru 10:34
Футбол

Барселона — Леганес 5:0

RT на русском 14:53
Футбол

«Рубин» арендовал у «Браги» защитника Пабло Сантоса до конца сезона

РИА Новости 15:03
Происшествия

67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 14:42
Футбол

Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Газета.Ru 13:53
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
ТАСС 06:05
Политика

Путин помиловал израильтянку Иссахар

RT на русском вчера в 12:01
Политика

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
Космос

Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников

Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Красная весна 28 января в 23:32
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:32
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия 12:53
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
REGNUM 12:21
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Общество

McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Москва 24 04:33
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
RT на русском 12:39
Кино

Опубликованы постеры с основными персонажами «Форсажа 9»

В сеть выложили постеры предстоящего фильма режиссёра Джастина Лина «Форсаж 9», на которых запечатлены все основные персонажи.
REGNUM вчера в 22:54
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии

В Дагестане была проведена торжественная церемония передачи Каспийской флотилии первого берегового ракетного комплекса «Бал».
REGNUM 03:59
Футбол

«Спартак» представил официально Соболева

ToDay News Ufa 09:05
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 07:30
Общество

Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".
Интерфакс 14:46
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