Общество

DonDay-ВолгодонскDonDay-ВолгодонскРоссия закрывает границу с Китаем

С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
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КПП между Россией и Китаем закрыли до весны

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Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

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Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

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Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса

RT на русском06:22

Россия закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем

Известия06:51
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Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

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Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
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Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru 10:34
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В Домодедове задержали угрожавшую взорвать самолет пассажирку

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Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.
Вестник 06:23
Происшествия

Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»

Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Интерфакс 13:27
Армия и оружие

Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс

Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Утро.ru вчера в 10:23
Финансы

Нацбанк Украины резко понизил учетную ставку — до 11%

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11% годовых с 31 января.
REGNUM 08:09
Футбол

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм»

Лондонский «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
LiveSport.ru вчера в 16:38
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В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 28 января в 03:12
Футбол

РБК: спортивный директор «Зенита» не знал об аренде Кокорина в «Сочи»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта не был в курсе о решении руководства отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина.
Metaratings 10:45
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Политика

Путин призвал чиновников на местах не засиживаться в кабинетах

Муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно обсуждать насущные вопросы с людьми, поскольку национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями граждан.
BFM.ru 11:03
Политика

Мишустин прибыл в Алма-Ату на встречу премьеров ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Алма-Ату, где в пятницу он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".
ТАСС 13:08
Политика

Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку

Президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии Михаила Игнатьева в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Пятый канал вчера в 09:29
Общество

«Меньше надо дергаться»: младенцу при родах порезали лицо

В роддоме Кыштыма (Челябинская область) во время родов случайно порезали младенца. По словам медиков, в случившемся виновата мать ребенка.
Вести.Ru 07:55
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК 12:45
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Происшествия

Детей, брошенных отцом в Шереметьево, передадут бабушке

vtomske.ru 08:58
Футбол

Конрад Михалак перейдет в турецкий клуб на правах аренды

Польский легионер «Ахмата» Конрад Михалак закончит нынешний сезон на правах аренды в турецком клубе «Анкарагюджю»Данный переход уже подтвердил президент турецкой команды.
Чеченская Республика Сегодня 13:00
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости вчера в 09:22
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета вчера в 21:57
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости 06:54
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости 05:24
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем

Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Росбалт 06:09
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