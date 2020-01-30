Общество
РИА НовостиМишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Речь идет об ограничении движения через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем, начиная с 31 января.
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Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством.
— Михаил Мишустин, российский экономистТруд 05:24
с чего всё началось
МОСКВА, 30 января. / ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.ТАСС04:14
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Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем востоке
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