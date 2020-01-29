Общество

REGNUMREGNUMРоссия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем

Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве России.
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Татьяна Голикова
Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края.
— Татьяна Голикова, российский экономистТК Звезда вчера в 22:10

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