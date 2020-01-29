В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение.

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Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

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