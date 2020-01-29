Общество
РИА НовостиРоссия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке. Об этом на брифинге в Москве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читать в источнике
Оценить157
В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение.
— Татьяна Голикова, российский экономистРИА Новости 19:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Решение ратифицировать полномочия делегации России в полном объеме было поддержано необходимым большинством депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в рамках пленарной сессии 29 января.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям
Отец, бросивший двух детей в аэропорту Шереметьево, сдался следователям в Батайске.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
Футбол
Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
Политика
Посольство России отреагировало на новые санкции США
Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Футбол
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм»
Лондонский «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил беременную девушку
В Октябрьском районе Новосибирска возбудили дело после убийства беременной девушки, говорится в сообщении СК по Новосибирской области.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Космос
Два спутника могут столкнуться над США в январе
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
На территории Елизовского района Камчатского края зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 29 января сообщает сайт Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Политика
The National Interest (США): одержимость демократов Россией имеет свое объяснение (The National Interest)
Демократы и прогрессивное сообщество в целом утверждают, что Россия, как враждебное государство, стремилась лишить Хиллари Клинтон шансов на победу и привести к власти президента, на которого Москва могла бы оказывать влияние и даже как-то контролировать.
Футбол
Кокорин в четверг прилетит на сбор «Зенита-2»
Авто
FAW осенью привезет в Россию новые кроссовер и седан
Компания FAW осенью 2020 года выведет на российский рынок две новые модели – кроссовера FAW X60 (Т77) и седан С класса.
Общество
Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус
В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Общество
В России цены на медицинские маски выросли на треть
Средний чек при покупке медицинских масок в аптеках вырос на прошлой неделе на 30% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Экономика
Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%
Ранее Минэкономразвития ожидало роста ВВП России по итогам 2019 г. на уровне 1,3%. По итогам 2018 г. рост экономики России составил 2,5%.