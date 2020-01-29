Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке. Об этом на брифинге в Москве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Татьяна Голикова
В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение.
— Татьяна Голикова, российский экономистРИА Новости 19:33

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