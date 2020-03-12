Общество

Peterburg2.ruPeterburg2.ruРоссия закрывает въезд гражданам Италии

Согласно постановлению, запрет вступит в силу 13 марта. Через границу не будут пропускать граждан Италии, «въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях».
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с чего всё началось
Согласно документу
, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
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