Общество
Peterburg2.ruРоссия закрывает въезд гражданам Италии
Согласно постановлению, запрет вступит в силу 13 марта. Через границу не будут пропускать граждан Италии, «въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях».
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с чего всё началось
Согласно документу, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.RT на русском12:27
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