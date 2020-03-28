с чего всё началось

Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок. Это очередная мера правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Общество Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.

Политика В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

Происшествия Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутске Первый случай заражения новым коронавирусом официально подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая недавно вернулась из ОАЭ.

Общество Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

Политика Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что не станет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут в целях препятствования распространению коронавируса COVID-19.

Происшествия СК возбудил дело в отношении сбежавшего с карантина в Петербурге «Возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления 27 марта 2020 года Георгием Образцовым 1987 года рождения места обсервации, расположенного на территории Курортного района», — говорится в заявлении.

Общество В США впервые умер младенец с коронавирусом В США скончался первый младенец с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Иллинойс.

Гаджеты Apple Watch Series 6 получат Touch ID Apple может оснастить следующие Apple Watch Series 6 сканером отпечатков пальцев Touch ID, который значительно упростит жизнь владельцам фирменных часов.

Общество ПФР досрочно профинансировал выплаты пенсии и пособия за апрель «В связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель»,— говорится в сообщении ПФР (цитата по ТАСС).

Общество Минтруд: нерабочая неделя не повлияет на зарплаты россиян Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

Общество Глава Минздрава заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски эффективны для защиты от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения.

Космос Пуск ракеты Electron в Новой Зеландии отложен из-за COVID-19 В Новой Зеландии отложили пуск ракеты-носителя Electron с группой спутников, который планировался в конце марта, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании Rocket Lab.

Наука Как цвет волос влияет на продолжительность жизни Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.

Здоровье В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.