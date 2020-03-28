Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоссия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса

Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок. Это очередная мера правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», - говорится в тексте распоряжения
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