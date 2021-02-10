Россия закупила оборудование для майнинга биткоинов
В Россию из Азии ввезли самую крупную разовую партию оборудования для майнинга криптовалют, стоимость которого оценивается в 60 миллионов долларов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», закупка совершена в конце 2020 года: партию из 14 фур из Азии доставили в Иркутскую область.В источнике
С чего всё началось
Импортирована крупнейшая партия оборудования для майнинга
На фоне уверенного роста криптовалют в мире в конце прошлого года в Россию ввезли самую крупную разовую партию майнингового оборудования общей мощностью 70 МВт и оценочной стоимостью $40–60 млн. По оценкам экспертов, оно способно обеспечить три месяца работы всего розничного рынка майнинга в стране.
Коммерсантъвчера в 16:39
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Крупнейшую партию оборудования для майнинга биткоинов привезли в Россию из Азии
Телеканал 360°вчера в 02:09