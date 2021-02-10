В Россию из Азии ввезли самую крупную разовую партию оборудования для майнинга криптовалют, стоимость которого оценивается в 60 миллионов долларов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», закупка совершена в конце 2020 года: партию из 14 фур из Азии доставили в Иркутскую область.

С чего всё началось Импортирована крупнейшая партия оборудования для майнинга На фоне уверенного роста криптовалют в мире в конце прошлого года в Россию ввезли самую крупную разовую партию майнингового оборудования общей мощностью 70 МВт и оценочной стоимостью $40–60 млн. По оценкам экспертов, оно способно обеспечить три месяца работы всего розничного рынка майнинга в стране. Коммерсантъ вчера в 16:39