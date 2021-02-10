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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия закупила оборудование для майнинга биткоинов

В Россию из Азии ввезли самую крупную разовую партию оборудования для майнинга криптовалют, стоимость которого оценивается в 60 миллионов долларов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», закупка совершена в конце 2020 года: партию из 14 фур из Азии доставили в Иркутскую область.В источнике
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С чего всё началось

Импортирована крупнейшая партия оборудования для майнинга

На фоне уверенного роста криптовалют в мире в конце прошлого года в Россию ввезли самую крупную разовую партию майнингового оборудования общей мощностью 70 МВт и оценочной стоимостью $40–60 млн. По оценкам экспертов, оно способно обеспечить три месяца работы всего розничного рынка майнинга в стране.
Коммерсантъвчера в 16:39
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Майнинг по-русски. В Иркутскую область завезли оборудование для производства криптовалюты на десятки миллионов долларов

BFM.ruвчера в 14:33

Россия закупила оборудование для майнинга биткоинов

Lenta.ruвчера в 06:59

Россия купила крупную партию оборудования для майнинга биткоинов

Компаниявчера в 04:48

Компания из России потратила миллиарды рублей на оборудование для майнинга

ФАНвчера в 05:48

Крупнейшую партию оборудования для майнинга биткоинов привезли в Россию из Азии

Телеканал 360°вчера в 02:09

В Россию из Азии импортировали крупнейшую партию оборудования для майнинга биткоинов

Forbesвчера в 23:29

Импортирована крупнейшая партия оборудования для майнинга

Коммерсантъвчера в 16:39
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Глава Минфина США: Злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой

Выступая на заседании круглого стола с представителями предпринимательства и регуляторами по защите финансовой системы Соединенных Штатов, Йеллен подчеркнула, что можно сократить поток «черных» денежных средств от организованной преступности и финансирующих терроризм, работая вместе.
RuNews24.ru20:31

Распределенные вычисления на компьютерах добровольцев помогли найти новый пульсар-«черную вдову»

Ученые проанализировали данные оптических наблюдений, проведенных при помощи наземных телескопов, а затем, используя модельные ограничения на характеристики пульсара, провели поиск пульсаций гамма-излучения в данных «Ферми» за 11 лет при помощи проекта распределенной системы добровольных вычислений Einstein@Home.
N+19 февраля в 08:31