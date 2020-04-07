Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия закупила в Китае 51 млн масок

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия закупила у Китая 51 млн медицинских масок. По его словам, средства индивидуальной защиты поставлены в регионы.
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Подробнее о событии

В России уже распределили 51 млн из 72 млн купленных у Китая масок

Интерфакс11:30

Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона масок в сутки

РИА Новости11:42

Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок

ТАСС11:39

Мантуров рассказал о закупках масок в Китае и наращивании производства в России

Коммерсантъ11:48

Мантуров рассказал о поставках медицинских масок в российские регионы

РЕН ТВ11:11

Мантуров: Россия вышла на производство почти 1,6 млн масок в сутки

Комсомольская правда10:53

Россия ежедневно производит 1,6 млн масок

Газета.Ru11:26
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
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Звезда «Физрука» Полина Гренц ответила на критику своего веса

Игнорировать критику актриса не стала - она опубликовала фото с розой, сделанное на съёмках, и сообщила в комментариях, что камеры прибавляют лишний вес.
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Трамп раскритиковал работу ВОЗ в условиях вспышки нового коронавируса

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Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 15:14
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Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери

В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.
MedikForum.ru 14:13
Авто

Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега

Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
МонаВиста 12:04
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Наука

Подсчитано время влияния псилоцибина на мозг после разового приема

По словам доцента ниверситета Фредерика Баррета, одного из авторов исследования, тщательно контролируемый прием псилоцибина подготовленными и здоровыми индивидуумами может оказывать длительный положительный эффект на эмоциональное состояние, что отражается во временных изменениях функций отделов мозга, связанных с эмоциями.
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Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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NAVI всухую проиграли Mousesports на ESL Pro League

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Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

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Lenta.ru 02:40
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Космос

Американский корабль Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Dragon отстыковался во вторник от Международной космической станции (МКС).
ТАСС 09:22
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Общество

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
РИА Новости 12:35
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Общество

В Брянске число зараженных коронавирусом доходит до 102

В Брянске официально подтверждено 56 случаев заражение коронавирусом.
Рассвет (п.Суземка) 07:56
Футбол

Голкипер «Смолевичей»: нужно приостановить чемпионат Белоруссии

Вратарь белорусского клуба "Смолевичи" Александр Фильцов высказался о том, что национальный чемпионат нужно приостановить, передает Team Russia .
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие

Военный США был убит в Сирии у нефтяного месторождения «Аль-Омар»

ФАН вчера в 16:21
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 10:21
Общество

Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть

Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 15:57
Автоспорт

Гран-при Канады «Формулы-1» перенесен на неопределенный срок

Организаторы Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" объявили о переносе этапа на неопределенный срок.
Интерфакс-Спорт 15:02
Политика

Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:44
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
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Классическая музыка и сон помогли студентам сдать микроэкономику

Участники из активной экспериментальной группы запомнили больше информации и сдали тест лучше, а предсказывала успех активность лобных долей в тета-диапазоне во время сна.
N+1 10:09
Футбол

Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США

В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
Live24 08:25
Общество

Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому

«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Совершенно секретно вчера в 03:35
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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