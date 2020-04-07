Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия закупила у Китая 51 млн медицинских масок. По его словам, средства индивидуальной защиты поставлены в регионы.

Шоу-бизнес Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.

Наука Подсчитано время влияния псилоцибина на мозг после разового приема По словам доцента ниверситета Фредерика Баррета, одного из авторов исследования, тщательно контролируемый прием псилоцибина подготовленными и здоровыми индивидуумами может оказывать длительный положительный эффект на эмоциональное состояние, что отражается во временных изменениях функций отделов мозга, связанных с эмоциями.

Экономика Россиян предупредили о резком росте цен на продукты Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.

Общество Власти Китая разблокировали выезд из Уханя Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Футбол Голкипер «Смолевичей»: нужно приостановить чемпионат Белоруссии Вратарь белорусского клуба "Смолевичи" Александр Фильцов высказался о том, что национальный чемпионат нужно приостановить, передает Team Russia .

Общество Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».

Общество Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

Политика Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.

Наука Классическая музыка и сон помогли студентам сдать микроэкономику Участники из активной экспериментальной группы запомнили больше информации и сдали тест лучше, а предсказывала успех активность лобных долей в тета-диапазоне во время сна.

Футбол Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.