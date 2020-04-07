Коронавирус
Московский КомсомолецРоссия закупила в Китае 51 млн масок
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия закупила у Китая 51 млн медицинских масок. По его словам, средства индивидуальной защиты поставлены в регионы.
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Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц ответила на критику своего веса
Игнорировать критику актриса не стала - она опубликовала фото с розой, сделанное на съёмках, и сообщила в комментариях, что камеры прибавляют лишний вес.
Политика
Трамп раскритиковал работу ВОЗ в условиях вспышки нового коронавируса
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавируса.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери
В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.
Авто
Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега
Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Наука
Подсчитано время влияния псилоцибина на мозг после разового приема
По словам доцента ниверситета Фредерика Баррета, одного из авторов исследования, тщательно контролируемый прием псилоцибина подготовленными и здоровыми индивидуумами может оказывать длительный положительный эффект на эмоциональное состояние, что отражается во временных изменениях функций отделов мозга, связанных с эмоциями.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Киберспорт
NAVI всухую проиграли Mousesports на ESL Pro League
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
Космос
Американский корабль Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Dragon отстыковался во вторник от Международной космической станции (МКС).
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Общество
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Общество
В Брянске число зараженных коронавирусом доходит до 102
В Брянске официально подтверждено 56 случаев заражение коронавирусом.
Футбол
Голкипер «Смолевичей»: нужно приостановить чемпионат Белоруссии
Вратарь белорусского клуба "Смолевичи" Александр Фильцов высказался о том, что национальный чемпионат нужно приостановить, передает Team Russia .
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Общество
Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть
Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
Автоспорт
Гран-при Канады «Формулы-1» перенесен на неопределенный срок
Организаторы Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" объявили о переносе этапа на неопределенный срок.
Политика
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Наука
Классическая музыка и сон помогли студентам сдать микроэкономику
Участники из активной экспериментальной группы запомнили больше информации и сдали тест лучше, а предсказывала успех активность лобных долей в тета-диапазоне во время сна.
Футбол
Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США
В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
Общество
Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому
«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.