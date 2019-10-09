Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума. Отмечается, что позиция России не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Хоккей Кузнецов сыграет в третьем звене «Вашингтона» в дебютном матче сезона Стали известны сочетания звеньев клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата с «Даллас Старз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл.

Происшествия Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Политика Глава Минэкономики Грузии ожидает, что Россия возобновит прямые полеты Министр рассказала, что Грузия ожидала на 20-25% рост турпотока в текущем году, а в результате июньских событий страна перенесла в июле и августе шоковый период, больше всего пострадали владельцы малого гостиничного бизнеса в регионе Аджарии, а также в крупных городах страны.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Экономика Малый бизнес Забайкалья получил ещё полмиллиарда рублей на развитие Федеральный бюджет выделил Забайкальскому краю ещё 500 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Культура Главы международных медиахолдингов познакомятся с российским контентом Key Buyers Event делает компания "Экспоконтент", которая многие годы занимается продвижением нашего контента на международных рынках, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Спорт WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.

Экономика ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.

Кино Съемки сериала о Началовой стартовали со скандала Впервые слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета.

Футбол Женская сборная России по футболу проиграла Голландии Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Шоу-бизнес Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.

Общество Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Политика Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Здоровье Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.