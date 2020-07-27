Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 395 литров топлива, что в восемь раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

с чего всё началось

Агентство «РИА Новости» составило рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения. Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

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