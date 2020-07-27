В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

По данным синоптиков, сегодня и завтра 27 и 28 июля, на территории области с период с 8 до 12:00 ожидается проливной дождь, с грозами, градом и ветром, порывы которого могут достигать до 23 м / с. Спасатели просят по возможности не выходить из дома в этот промежуток, не стоять рядом с деревьями, ЛЭП и рекламными щитами.