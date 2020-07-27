Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
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Агентство «РИА Новости» составило рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения. Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.В источнике
С чего всё началось
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Максимальное количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе, наименьшее — на Украине, где низкие цены сочетаются со скромными заработками.
РИА Новости17:00
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