Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Агентство «РИА Новости» составило рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения. Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
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Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

Максимальное количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе, наименьшее — на Украине, где низкие цены сочетаются со скромными заработками.
РИА Новостивчера в 17:00

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Названы страны Европы с самым доступным бензином

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Россия стала 20-й в рейтинге дешевого бензина в странах Европы

Московский Комсомолецвчера в 20:56

Названы европейские страны с самым дешевым бензином

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URA.Ruвчера в 18:35

Названы страны Европы с самым доступным бензином

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Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

РИА Новостивчера в 17:00
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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СК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

Как сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, в 2019 году по числу уголовных дел в налоговой сфере лидировали Москва (228) и Московская область (152).
RuNews24.ru вчера в 22:41
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ТАСС вчера в 23:29
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Улан-Удэ, 27 июля 2020, 07:08 — REGNUM Родственники членов экипажа пропавшего в Бурятии Ан-2 ищут добровольцев, а также технику для организации наземной поисковой операции.
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Происшествия

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В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

РИА Новости вчера в 22:38
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Происшествия

Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео

Lenta.ru вчера в 23:01
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
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Политика

CNN: опрос показал, что Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах

Действующего президента США Дональда Трампа по голосам поддержки в трех ключевых штатах — Аризоне, Флориде и Мичигане — опережает бывший вице-президент Джо Байден, 26 июля передает телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного фирмой SSRS.
ИА Красная Весна вчера в 16:42
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
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Российская газета 25 июля в 07:07
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Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто

"Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - говорилось в сообщении МИД.
Интерфакс вчера в 23:52
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Экономика

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
РБК 00:00
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Общество

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 25 июля в 21:27
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Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

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BFM.ru вчера в 06:36
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Шоу-бизнес

Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов

Певице удалось сбросить 30 килограммов благодаря пяти продуктам. 80 килограммов — таким был вес Гагариной после рождения ребенка.
iReactor вчера в 10:49
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Футбол

«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

РИА Новости вчера в 17:46
Общество

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru 25 июля в 11:37
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Футбол

Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 10:43
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
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Нетрезвая автоледи задавила шестилетнего ребенка в Новоалтайске

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Технологии

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera 25 июля в 08:20
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Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
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Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России

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РИА Новости вчера в 17:09
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Политика

Власти США планируют выделить на поддержку экономики еще $1 трлн

Сенаторы-республиканцы выступили с предложением простимулировать экономику США на 1 трлн долларов.
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