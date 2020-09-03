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Ведомости
Ведомости

Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит

Индекс российской элиты составил 48,9 (максимальный у Сингапура – 68,5). «Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».В источнике
С чего всё началось
Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад
 (*pdf), в котором представлен разработанный ими индекс качества элит (Elite Quality Index).
РБК17:17
Подробнее о событии
РИА Новости

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

РИА Новости03:53
РБК

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

РБК17:17
БИЗНЕС Online

Россия по качеству элит оказалась на уровне Ботсваны

БИЗНЕС Online00:00
ТАСС

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

ТАСС20:57
URA.Ru

Российская элита оказалась низкокачественной. Уступает Казахстану и Индонезии

URA.Ru19:11
Газета.Ru

Россия оказалась на 23-м месте в рейтинге качества элит

Газета.Ru01:31
Forbes

Россия уступила Казахстану в индексе качества элит

Forbesвчера в 08:51

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
Lenta.ru01:36
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Мишустин заявил о поддержке суверенитета и независимости Белоруссии

Заявление о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Белоруссии сделал 3 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, сообщает информагентство БЕЛТА.
ИА Красная Весна08:08
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Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

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REGNUM06:30
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Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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