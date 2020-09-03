ФБР ищет летавшего над Лос-Анджелесом мужчину с реактивным ранцем

Как сообщал ранее телеканал Fox 11, пилот во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса увидел, как мимо самолета на высоте 914 метров и на расстоянии около 300 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем.