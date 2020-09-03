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BFM.ru
BFM.ru

Россия заняла 23-е место по уровню качества элит

Россия заняла 23-ю строчку по уровню качества элит, сравнившись по этому показателю с Ботсваной. Исследование проводил швейцарский Университет Санкт-Галлена и московская школа управления «Сколково», передает РИА Новости. Доклад отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество.В источнике
С чего всё началось
Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад
 (*pdf), в котором представлен разработанный ими индекс качества элит (Elite Quality Index).
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Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

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Россия уступила Казахстану в индексе качества элит

Forbesвчера в 08:51
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