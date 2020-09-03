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Ведомости
Ведомости

Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит

Индекс российской элиты составил 48,9 (максимальный у Сингапура – 68,5). «Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».В источнике
С чего всё началось
Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад
 (*pdf), в котором представлен разработанный ими индекс качества элит (Elite Quality Index).
РБК17:17
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РИА Новости

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

РИА Новости03:53
Forbes

Россия уступила Казахстану в индексе качества элит

Forbesвчера в 08:51
RT на русском

Определено место России в рейтинге качества элит

RT на русском22:16
ТАСС

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

ТАСС20:57
URA.Ru

Российская элита оказалась низкокачественной. Уступает Казахстану и Индонезии

URA.Ru19:11
РБК

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

РБК17:17
БИЗНЕС Online

Россия по качеству элит оказалась на уровне Ботсваны

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Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
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Известия04:24
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