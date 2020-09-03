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Ведомости
Ведомости

Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит

Индекс российской элиты составил 48,9 (максимальный у Сингапура – 68,5). «Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».В источнике
С чего всё началось
Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад
 (*pdf), в котором представлен разработанный ими индекс качества элит (Elite Quality Index).
РБК17:17
Подробнее о событии
ТАСС

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

ТАСС20:57
Газета.Ru

Россия оказалась на 23 месте в рейтинге качества элит

Газета.Ru01:31
БИЗНЕС Online

Россия по качеству элит оказалась на уровне Ботсваны

БИЗНЕС Online00:00
РИА Новости

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

РИА Новости03:53
URA.Ru

Российская элита оказалась низкокачественной. Уступает Казахстану и Индонезии

URA.Ru19:11
РБК

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

РБК17:17
Forbes

Россия уступила Казахстану в индексе качества элит

Forbesвчера в 08:51

Пережившая теракт в Беслане врач мечтает работать в Коммунарке

Молодая врач из Северной Осетии Оксана Макиева, пережившая ребенком теракт в Беслане, в пик пандемии коронавируса работала в "красной зоне", а теперь собирается переехать в Москву и мечтает работать в знаменитой Коммунарке.
Пережившая теракт в Беслане врач мечтает работать в Коммунарке
РИА Новости03:12

«Красивые» номера предложили продавать за несколько миллионов рублей

Минэкономики разработало и направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" номеров автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг на онлайн-аукционах: согласно документу, начальная стоимость таких номеров на торгах может достигать 6 млн рублей и выше, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей министерства.
Интерфакс03:48
33

Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъ1 сентября в 16:29
4

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
216

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
5

Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Виктор Лисицын / Global Look Press Политик Катрин Геринг-Эккард из оппозиционной немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" призвала правительство страны остановить строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
РЕН ТВвчера в 15:05
104

Intel представила процессоры 11-го поколения для тонких ноутбуков

Intel официально анонсировала свои первые процессоры Tiger Lake 11-го поколения для ноутбуков, которые будут оснащены новой интегрированной графикой Xe, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и большим скачком в производительности и времени автономной работы по сравнению с предыдущими чипами Ice Lake.
Astera00:54
13

Назван состав делегации Мишустина в Минске

Вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минск отправились вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго России Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр спорта Олег Матыцин, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров.
РИА Новости03:39

Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.
Lenta.ruвчера в 08:38
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
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Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что полет человека на Марс не является главной проблемой, по его мнению, гораздо сложнее построить на поверхности планеты базу для постоянного проживания людей.
Инфорос1 сентября в 11:42