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Ведомости
Ведомости

Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит

Индекс российской элиты составил 48,9 (максимальный у Сингапура — 68,5). «Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания — выше Индии, Бразилии и ЮАР», — следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».В источнике
С чего всё началось
Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад
 (*pdf), в котором представлен разработанный ими Индекс качества элит (Elite Quality Index).
РБК17:17
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Россия оказалась на 23 месте в рейтинге качества элит

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ТАСС

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