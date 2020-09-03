Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
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Индекс российской элиты составил 48,9 (максимальный у Сингапура – 68,5). «Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».В источнике
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