Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит

Индекс российской элиты составил 48,9 (максимальный у Сингапура – 68,5). «Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».В источнике
С чего всё началось
Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад
 (*pdf), в котором представлен разработанный ими индекс качества элит (Elite Quality Index).
РБК17:17
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россия оказалась на 23 месте в рейтинге качества элит

Газета.Ru01:31
URA.Ru

Российская элита оказалась низкокачественной. Уступает Казахстану и Индонезии

URA.Ru19:11
ТАСС

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

ТАСС20:57
РИА Новости

Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит

РИА Новости20:29
БИЗНЕС Online

Россия по качеству элит оказалась на уровне Ботсваны

БИЗНЕС Online00:00
РБК

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

РБК17:17
Forbes

Россия уступила Казахстану в индексе качества элит

Forbesвчера в 08:51

Как в России отреагировали на заявление ФРГ об «отравлении» Навального

Посольство России в Германии сообщило, что в ходе визита посла Сергея Нечаева в МИД ФРГ немецкая сторона не передала ему какой-либо «субстантивной фактуры» по делу об «отравлении» Алексея Навального, который в настоящее время проходит лечение в клинике «Шарите» в Берлине.
RT на русском19:01

Коронавирус подтвердился у кадетов президентского училища в Кузбассе

На прошедшем в четверг, 3 сентября, брифинге в областном центре, посвященном ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, прозвучала информация о том, что несколько кемеровских кадетов заболели COVID-19.
Avoka.do01:53

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
196

Калачинск выиграл в конкурсе проектов благоустройства «Малые города»

Среди победителей в категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек» оказался город Калачинск Омской области с проектом «Калач на Оми» по блаоустройству парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.
Омскрегион00:54
1

Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12
7

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене в России транспортного налога, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости02:40
1

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
49

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
1,5K