Общество
КоммерсантъРоссия заняла 23-е место в рейтинге лучших стран мира
Самой открытой для бизнеса страной назвали Люксембург (Россия на 73-м месте), лидером по динамичному развитию — Объединенные Арабские Эмираты (Россия на 12-м месте), а лучше всего, согласно рейтингу, быть гражданином Швеции (Россия на 39-м месте).
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Рейтинг наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report возглавили США, второе место заняла Россия, а третье - КНР.Газета.Ru07:39
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Политика
Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
"Завтра с утра пройдут консультационные встречи фракций с кандидатом на пост председателя правительства, и завтра на заседании будет рассмотрена кандидатура, внесенная президентом", - сообщили в пресс-службе журналистам в среду.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Общество
Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.
Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Политика
Зюганов: у КПРФ есть свои кандидаты на пост премьер-министра
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у его партии есть свои кандидаты на должность премьер-министра в новом составе российского правительства, сообщает «Интерфакс».
Политика
Президент Эстонии рассказала о рухнувшей надежде на Россию
Армия и оружие
Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе
Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
Гаджеты
Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма
Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.
Политика
Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»
"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Политика
Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР
Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Футбол
Стали известны соперники «Краснодара» на сборе в Испании
Пресс-служба «Краснодара» сообщила соперников «быков» на первом сборе в Испании.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Экономика
Группа «Дело» объявила оферту на выкуп акций «Трансконтейнера»
Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.
Авто
Была названа стоимость максимальной комплектации Kia Seltos в России
Стала известна стоимость максимальной модификации Kia Seltos на российском автомобильном рынке.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Гаджеты
Apple зарегистрировала новый MacBook в России
Скорее всего, речь идет о 13-дюймовом MacBook Pro. Компания намерена анонсировать данный ноутбук этой весной.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Кино
Стало известно, кто сыграет в сериале «Властелин колец» от Amazon
Компания Amazon представила список актеров, которые примут участие в предстоящем сериале «Властелин колец» по одноименной фэнтезийной саге Джона Толкина.
Футбол
Валерий Карпин: «Ищем нефть. Деньги на Мбаппе надо срочно найти»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подшутил над своими футболистами. Он в шутку призвал их копать и искать нефть.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями
Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Происшествия