Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссия заняла 23-е место в рейтинге лучших стран мира

Самой открытой для бизнеса страной назвали Люксембург (Россия на 73-м месте), лидером по динамичному развитию — Объединенные Арабские Эмираты (Россия на 12-м месте), а лучше всего, согласно рейтингу, быть гражданином Швеции (Россия на 39-м месте).
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с чего всё началось
Рейтинг наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report
 возглавили США, второе место заняла Россия, а третье - КНР.
Газета.Ru07:39

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Россия оказалась второй в списке наиболее могущественных стран мира

Газета.Ru07:39

Россия поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира

РИА Новости03:57

Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира

Взгляд.ру00:14

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

REGNUM04:18

РФ укрепила позиции среди «лучших стран мира» в рейтинге журнала США

РЕН ТВ00:49

Россия стала второй среди самых могущественных стран по версии US News & World Report

ТАСС00:38

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

РБК03:22
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Вокруг ТВ 07:05
Политика

Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

"Завтра с утра пройдут консультационные встречи фракций с кандидатом на пост председателя правительства, и завтра на заседании будет рассмотрена кандидатура, внесенная президентом", - сообщили в пресс-службе журналистам в среду.
Интерфакс 11:54
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Общество

Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.
Комсомольская правда 10:13
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) 08:28
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service 09:43
Политика

Зюганов: у КПРФ есть свои кандидаты на пост премьер-министра

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у его партии есть свои кандидаты на должность премьер-министра в новом составе российского правительства, сообщает «Интерфакс».
Аргументы и Факты 11:03
Политика

Президент Эстонии рассказала о рухнувшей надежде на Россию

Труд вчера в 02:15
Армия и оружие

Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе

Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
Взгляд.ру 11:16
Гаджеты

Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма

Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.
Красная весна 08:35
Политика

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»

"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Новые Известия 12:08
Политика

Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР

Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Красная весна 09:03
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
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Стали известны соперники «Краснодара» на сборе в Испании

Пресс-служба «Краснодара» сообщила соперников «быков» на первом сборе в Испании.
Sportbox.RU 12:35
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Экономика

Группа «Дело» объявила оферту на выкуп акций «Трансконтейнера»

Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.
ТАСС 10:14
Авто

Была названа стоимость максимальной комплектации Kia Seltos в России

Стала известна стоимость максимальной модификации Kia Seltos на российском автомобильном рынке.
Goroday.ru 10:32
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Ведомости 05:18
Гаджеты

Apple зарегистрировала новый MacBook в России

Скорее всего, речь идет о 13-дюймовом MacBook Pro. Компания намерена анонсировать данный ноутбук этой весной.
МИР 24 вчера в 09:01
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru вчера в 13:46
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Стало известно, кто сыграет в сериале «Властелин колец» от Amazon

Компания Amazon представила список актеров, которые примут участие в предстоящем сериале «Властелин колец» по одноименной фэнтезийной саге Джона Толкина.
Культуромания 04:05
Футбол

Валерий Карпин: «Ищем нефть. Деньги на Мбаппе надо срочно найти»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подшутил над своими футболистами. Он в шутку призвал их копать и искать нефть.
Спорт-Экспресс 11:46
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями

Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.
Матч ТВ 12:10
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался с заключенным в колонии

Коммерсантъ вчера в 10:06
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