Общество
ТАССРоссия заняла 23 место в рейтинге качества элит
Специалисты из швейцарского университета Санкт-Галлен представили рейтинг на основе индекса качества элит, в котором Россия заняла 23 строчку из 32. Лидером по качеству элит оказался Сингапур с показателем в 68,5 баллов.
Читать в источнике
Оценить449
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7393 источника, обновлено в 23:05, Ашберн
Происшествия
СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена
Москва, 2 сентября 2020, 22:28 — REGNUM Следственный комитет предъявил официальные обвинения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.
REGNUM 15:28
Происшествия
В США на высоте 914 м заметили мужчину с реактивным ранцем
Газета.Ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих двойняшек в первый класс
В рокерской чёрной куртке и белой мини-юбке 71-летняя Алла Борисовна переступила порог частной подмосковной школы.
Комсомольская правда вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября
Ксения Бородина сегодня проводила детей в школу, надев слишком короткие шорты, считают подписчики.
CT news вчера в 15:44
Происшествия
В Вашингтоне полицейский при задержании застрелил афроамериканца
RT на русском 21:23
Происшествия
23 случая коронавируса выявлено за сутки в Хакасии
По информации регионального оперштаба, 3 сентября в Хакасии подтверждено 23 случая COVID-19.
Московский Комсомолец Хакасия 22:25
Политика
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок".
Вести.Ru 10:15
Общество
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Выплаты положены для лиц, чьи профессии являются социально или экономически значимыми.
REGNUM 08:42
Происшествия
Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров
Площадь природных пожаров на территории двух районов Ростовской области выросла почти до 522 гектаров, сообщает ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 16:32
Экономика
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости 00:32
Футбол
Появилось фото гостевой формы сборной России
В Сети появилось фото гостевого комплекта формы сборной России.
Soccer.ru 17:30
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Печерникова умерла в Ярославской области
Как сообщают федеральные СМИ, причиной смерти стал инфаркт. Об этом рассказала подруга актрисы. По её словам, женщины собирались ужинать.
Городской телеканал 15:40
Шоу-бизнес
Стюардесса восхитила подписчиков «закулисьем» подготовки к полету
Стюардесса авиакомпании Eurowings под ником flywithvalentina показала в своем Instagram, как проходит ее подготовка к полету.
РИА Новости 15:46
Космос
Марсоход Curiosity снял на видео «пылевого дьявола»
На поверхности Марса снят на видео "дьявол" - так ученые называют специфические пылевые смерчи, то и дело возникающие в разных местах.
Газета.Ru вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Анетта Бриль, дочь певицы Валентины Легкоступовой, рассказала о том, что выяснилось в результате вскрытия тела артистки.
CT news 12:26
Политика
Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе
В заявлении представителя России в контактной группе Бориса Грызлова (есть у РБК) говорится, что стороны достигли договоренности о координатах участков разведения сил и средств, теперь это предстоит оформить документально.
РБК 15:29
Шоу-бизнес
У Александры Бортич и Евгения Савельева родился сын
Актриса Александра Бортич и сын депутата Заксобрания и главы AVS Group Валерия Савельева Евгений стали родителями.
Екатеринбург Онлайн 04:59
Культура
Южноуральцы увидят более 200 оживших шедевров живописи о войне
Южноуральская панорама 07:12
Футбол
Бэйл заявил о желании покинуть «Реал»
ProstoProSport 16:14
Политика
В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной
Газета.Ru вчера в 03:24
Происшествия
В Москве мужчина устроил конфликт на борту прогулочного теплохода
Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, на палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки.
ТАСС 15:35
Экономика
Эксперт рассказал, каким банкам лучше не доверять свои сбережения
Специалист в беседе с агентством "Прайм" отметил, что к небольшим банкам, открывающим вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг.
Политика Сегодня 31 августа в 21:36
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой стала восьмиклассницей
Свежие фото девочки обсуждают в Сети Наследница звезды россиской эстрады Юлии Началовой и экс-футболиста Евгения Алдонина, 13-летняя Вера Алдонина, пошла в восьмой класс.
WomanHit.ru 10:21
Общество
Парад в честь победы над Японской империей прошел на Сахалине
Южно-Сахалинск, 3 сентября 2020, 04:00 — REGNUM Военный парад и торжетсвенное шествие в честь 75-летия победы Красной армии над войсками Японской империи прошли в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент ИА REGNUM В торжественном меропрятии приняли участие более 800 человек — 400 военнослужащих и несколько колонн представителей силовых ведомств и патриотической молодежи.
REGNUM 21:00
Армия и оружие
Ракетоносец Ту-95МСМ станет основой российской стратегической авиации
В настоящее время на вооружении Дальней авиации ВКС РФ стоят стратегические ракетоносцы Ту-95МС (по кодификации НАТО — Bear), ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 (по кодификации НАТО — Blackjack), а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 (по кодификации НАТО — Backfire).
REGNUM 31 августа в 14:15
Здоровье
Лекарство для больных тяжелой формой Covid-19 нашли в Великобритании
Ученые из Великобритании в ходе исследований сумели выяснить, что снижению смертности от коронавирусной инфекции способствует гидрокортизон.
Mockva.ru 19:35
Политика
Reuters: США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии
Возможные санкции против Белоруссии стали темой обсуждения правительств Канады, США, ЕС, Великобритании, сообщает 2 сентября Reuters, ссылаясь на источник в правительственных кругах Канады.
ИА Красная Весна 12:57
Гаджеты
NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт
Американская компания NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт GeForce RTX 30 стоимостью от 45 490 до 136 990 рублей.
RT на русском 19:59