Общество

ТАССТАССРоссия заняла 23 место в рейтинге качества элит

Специалисты из швейцарского университета Санкт-Галлен представили рейтинг на основе индекса качества элит, в котором Россия заняла 23 строчку из 32. Лидером по качеству элит оказался Сингапур с показателем в 68,5 баллов.
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с чего всё началось
Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад
 (*pdf), в котором представлен разработанный ими Индекс качества элит (Elite Quality Index).
РБК17:17

Подробнее о событии

Определено место России в рейтинге качества элит

RT на русском22:16

Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны

РБК17:17

Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит

РИА Новости20:29

Российская элита оказалась низкокачественной. Уступает Казахстану и Индонезии

URA.Ru19:11

Российская элита оказалась низкокачественной

Lenta.ru18:22

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

ТАСС20:57

Россия уступила Казахстану в индексе качества элит

Forbes08:51
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СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена

Москва, 2 сентября 2020, 22:28 — REGNUM Следственный комитет предъявил официальные обвинения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.
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Происшествия

В США на высоте 914 м заметили мужчину с реактивным ранцем

Газета.Ru вчера в 21:41
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Шоу-бизнес

71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих двойняшек в первый класс

В рокерской чёрной куртке и белой мини-юбке 71-летняя Алла Борисовна переступила порог частной подмосковной школы.
Комсомольская правда вчера в 08:45
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Шоу-бизнес

Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября

Ксения Бородина сегодня проводила детей в школу, надев слишком короткие шорты, считают подписчики.
CT news вчера в 15:44
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Происшествия

В Вашингтоне полицейский при задержании застрелил афроамериканца

RT на русском 21:23
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Происшествия

23 случая коронавируса выявлено за сутки в Хакасии

По информации регионального оперштаба, 3 сентября в Хакасии подтверждено 23 случая COVID-19.
Московский Комсомолец Хакасия 22:25
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Политика

Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального

В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок".
Вести.Ru 10:15
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Общество

Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату

Выплаты положены для лиц, чьи профессии являются социально или экономически значимыми.
REGNUM 08:42
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Происшествия

Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров

Площадь природных пожаров на территории двух районов Ростовской области выросла почти до 522 гектаров, сообщает ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 16:32
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Экономика

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости 00:32
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Футбол

Появилось фото гостевой формы сборной России

В Сети появилось фото гостевого комплекта формы сборной России.
Soccer.ru 17:30
Армия и оружие

США готовят массовую зачистку российских солдат

Рамблер 09:01
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Шоу-бизнес

Актриса Ирина Печерникова умерла в Ярославской области

Как сообщают федеральные СМИ, причиной смерти стал инфаркт. Об этом рассказала подруга актрисы. По её словам, женщины собирались ужинать.
Городской телеканал 15:40
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Шоу-бизнес

Стюардесса восхитила подписчиков «закулисьем» подготовки к полету

Стюардесса авиакомпании Eurowings под ником flywithvalentina показала в своем Instagram, как проходит ее подготовка к полету.
РИА Новости 15:46
Космос

Марсоход Curiosity снял на видео «пылевого дьявола»

На поверхности Марса снят на видео "дьявол" - так ученые называют специфические пылевые смерчи, то и дело возникающие в разных местах.
Газета.Ru вчера в 08:20
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Шоу-бизнес

Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия

Анетта Бриль, дочь певицы Валентины Легкоступовой, рассказала о том, что выяснилось в результате вскрытия тела артистки.
CT news 12:26
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Политика

Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе

В заявлении представителя России в контактной группе Бориса Грызлова (есть у РБК) говорится, что стороны достигли договоренности о координатах участков разведения сил и средств, теперь это предстоит оформить документально.
РБК 15:29
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Шоу-бизнес

У Александры Бортич и Евгения Савельева родился сын

Актриса Александра Бортич и сын депутата Заксобрания и главы AVS Group Валерия Савельева Евгений стали родителями.
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Южноуральцы увидят более 200 оживших шедевров живописи о войне

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Бэйл заявил о желании покинуть «Реал»

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Общество

Правительство РФ удвоило призовой фонд для проектов городской среды

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Политика

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Газета.Ru вчера в 03:24
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Происшествия

В Москве мужчина устроил конфликт на борту прогулочного теплохода

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, на палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки.
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Экономика

Эксперт рассказал, каким банкам лучше не доверять свои сбережения

Специалист в беседе с агентством "Прайм" отметил, что к небольшим банкам, открывающим вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг.
Политика Сегодня 31 августа в 21:36
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Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой стала восьмиклассницей

Свежие фото девочки обсуждают в Сети Наследница звезды россиской эстрады Юлии Началовой и экс-футболиста Евгения Алдонина, 13-летняя Вера Алдонина, пошла в восьмой класс.
WomanHit.ru 10:21
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Общество

Парад в честь победы над Японской империей прошел на Сахалине

Южно-Сахалинск, 3 сентября 2020, 04:00 — REGNUM Военный парад и торжетсвенное шествие в честь 75-летия победы Красной армии над войсками Японской империи прошли в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент ИА REGNUM В торжественном меропрятии приняли участие более 800 человек — 400 военнослужащих и несколько колонн представителей силовых ведомств и патриотической молодежи.
REGNUM 21:00
Армия и оружие

Ракетоносец Ту-95МСМ станет основой российской стратегической авиации

В настоящее время на вооружении Дальней авиации ВКС РФ стоят стратегические ракетоносцы Ту-95МС (по кодификации НАТО — Bear), ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 (по кодификации НАТО — Blackjack), а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 (по кодификации НАТО — Backfire).
REGNUM 31 августа в 14:15
Здоровье

Лекарство для больных тяжелой формой Covid-19 нашли в Великобритании

Ученые из Великобритании в ходе исследований сумели выяснить, что снижению смертности от коронавирусной инфекции способствует гидрокортизон.
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Политика

Reuters: США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии

Возможные санкции против Белоруссии стали темой обсуждения правительств Канады, США, ЕС, Великобритании, сообщает 2 сентября Reuters, ссылаясь на источник в правительственных кругах Канады.
ИА Красная Весна 12:57
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Гаджеты

NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт

Американская компания NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт GeForce RTX 30 стоимостью от 45 490 до 136 990 рублей.
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