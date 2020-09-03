с чего всё началось

Специалисты из швейцарского университета Санкт-Галлен представили рейтинг на основе индекса качества элит, в котором Россия заняла 23 строчку из 32. Лидером по качеству элит оказался Сингапур с показателем в 68,5 баллов.

Происшествия СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена Москва, 2 сентября 2020, 22:28 — REGNUM Следственный комитет предъявил официальные обвинения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. 938

Происшествия Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров Площадь природных пожаров на территории двух районов Ростовской области выросла почти до 522 гектаров, сообщает ГУМЧС России по региону. 2

Экономика Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 1,5K

Футбол Появилось фото гостевой формы сборной России В Сети появилось фото гостевого комплекта формы сборной России.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Печерникова умерла в Ярославской области Как сообщают федеральные СМИ, причиной смерти стал инфаркт. Об этом рассказала подруга актрисы. По её словам, женщины собирались ужинать. 42

Шоу-бизнес Стюардесса восхитила подписчиков «закулисьем» подготовки к полету Стюардесса авиакомпании Eurowings под ником flywithvalentina показала в своем Instagram, как проходит ее подготовка к полету.

Космос Марсоход Curiosity снял на видео «пылевого дьявола» На поверхности Марса снят на видео "дьявол" - так ученые называют специфические пылевые смерчи, то и дело возникающие в разных местах. 5

Политика Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе В заявлении представителя России в контактной группе Бориса Грызлова (есть у РБК) говорится, что стороны достигли договоренности о координатах участков разведения сил и средств, теперь это предстоит оформить документально. 2

Происшествия В Москве мужчина устроил конфликт на борту прогулочного теплохода Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, на палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки. 2

Экономика Эксперт рассказал, каким банкам лучше не доверять свои сбережения Специалист в беседе с агентством "Прайм" отметил, что к небольшим банкам, открывающим вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг. 79

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой стала восьмиклассницей Свежие фото девочки обсуждают в Сети Наследница звезды россиской эстрады Юлии Началовой и экс-футболиста Евгения Алдонина, 13-летняя Вера Алдонина, пошла в восьмой класс. 19

Общество Парад в честь победы над Японской империей прошел на Сахалине Южно-Сахалинск, 3 сентября 2020, 04:00 — REGNUM Военный парад и торжетсвенное шествие в честь 75-летия победы Красной армии над войсками Японской империи прошли в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент ИА REGNUM В торжественном меропрятии приняли участие более 800 человек — 400 военнослужащих и несколько колонн представителей силовых ведомств и патриотической молодежи.

Армия и оружие Ракетоносец Ту-95МСМ станет основой российской стратегической авиации В настоящее время на вооружении Дальней авиации ВКС РФ стоят стратегические ракетоносцы Ту-95МС (по кодификации НАТО — Bear), ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 (по кодификации НАТО — Blackjack), а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 (по кодификации НАТО — Backfire).