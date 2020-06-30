Общество
Афиша DailyРоссия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров
Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. Об этом говорится в исследовании Wealth-X. На первом месте оказались США (788 миллиардеров), на втором — Китай (342 миллиардера), на третьем — Германия (143 миллиардера).
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
На конец 2019 года в мире насчитывалось 2 825 миллиардеров, это на 221 человека (8,5 процента) больше, чем в 2018 году, сообщила 30 июня аналитическая компания Wealth-X.Российская газетавчера в 13:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 году
Комсомольская правдавчера в 13:12
Исследование: Количество миллиардеров на планете рекордно увеличилось в 2019 году
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:47
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Интерфакс 09:25
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на сборы в 2020 году
Указ подписан президентом Владимиром Путиным. В 2020 году сборы пройдут в ВС РФ, Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.
Пятый канал 29 июня в 10:29
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Футбол
«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.
РИА Новости 10:05
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Российская актриса Дарья Мельникова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM.
iReactor 04:31
Политика
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%.
РБК 09:19
Политика
Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Пискарев добавил, что в настоящее время правоохранительные органы по инициативе комиссии проверяют более ранние публикации "Медузы" о распространении в России коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:34
Политика
NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой
Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
BFM.ru 06:24
Авто
В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто
В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто, которые действуют в рамках техрегламента Таможенного союза ГОСТ 33 670−2015.
Tvoe-avto.com 09:35
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Кино
Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках
Pravda.Ru вчера в 08:14
Общество
Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски
Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
Известия 09:02
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Футбол
ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) напомнила, что ровно два года назад сборная России обыграла Испанию в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
RT на русском 05:53
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Технологии
Discord перестанет быть платформой только для геймеров
Игромания.ру вчера в 13:47
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Армия и оружие
В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.
Утро.ru вчера в 06:00
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года.
9111.ru 08:02
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой вчера в 12:15
Политика
Порошенко на митинге признал «вину» по нескольким обвинениям
Порошенко подчеркнул, что также признает «вину» за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии, и за подписание Минских соглашений.
ТК Звезда 08:43
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
Политика
В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
ТВК 08:06
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.
Газета.Ru 08:36
Политика
Трамп заявил о возросшей злости в отношении КНР из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение коронавируса в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.
Известия вчера в 22:32
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС 09:13
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%
С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС.
Ведомости 05:43
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28