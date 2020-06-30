с чего всё началось

Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. Об этом говорится в исследовании Wealth-X. На первом месте оказались США (788 миллиардеров), на втором — Китай (342 миллиардера), на третьем — Германия (143 миллиардера).

Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров

Общество Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области? Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.

Футбол «Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.

Политика Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48% Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%.

Политика NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). 593

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 5

Политика Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК. 1

Футбол ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018 Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) напомнила, что ровно два года назад сборная России обыграла Испанию в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

Финансы ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года.

Политика Порошенко на митинге признал «вину» по нескольким обвинениям Порошенко подчеркнул, что также признает «вину» за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии, и за подписание Минских соглашений.