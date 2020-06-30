с чего всё началось

Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. Об этом говорится в исследовании Wealth-X. На первом месте оказались США (788 миллиардеров), на втором — Китай (342 миллиардера), на третьем — Германия (143 миллиардера).

Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров

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