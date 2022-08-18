Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали "Северный поток" КС "Портовая" Trent 60 будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, сообщает "Газпром".
Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу подскочила более чем на 5% и впервые с начала марта превысила $2 700 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения о приостановке поставок по "Северному потоку" на трое суток из-за ремонта агрегата, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Президент России Владимир Путин во время разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности пересмотреть требования к визиту на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).