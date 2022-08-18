Будьте в Плюсе

Россия поднялась на третье место по использованию юаня для международных платежей

На Россию пришлись 3,9% транзакций в юанях в июле.
Forbes
Сразу за Россией расположились Сингапур (3,77%) и США (2,98%).
Forbes
В целом юань в июле стал пятой валютой по объему использования в международной торговле (2,2% от общего объема).
Коммерсантъ
Отход от доллара, евро и других валют «недружественных» стран поддерживает Банк России.
Forbes

Подробнее о событии

SWIFT: Россия оказалась третьей в рейтинге офшорных платежей и расчетов в юане
BFM.ru08:00
Россия поднялась на третье место по использованию юаня для международных платежей
Forbesвчера в 15:18
Самое цитируемое
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных платежах
Коммерсантъ21:08
Россия стала третьей в мире по использованию юаня в международных расчетах
РЕН ТВ21:22
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах
РБК21:22
Россия в июле поднялась на третье место по использованию юаня в международных расчетах
РИА Новости02:22
Forbes: Россия вышла на третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах
ТАСС20:23

Интересное

Главный нарколог России Брюн задержан в Москве

Несколько человек задержаны в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере и растрате, касающихся тестирования на наркозависимость, передаёт 19 августа РЕН ТВ.
REGNUM12:15

Государственная тайна: Чем ответит Россия на удары НАТО

В НАТО готовятся к войне активно, об этом сказал сегодня Патрушев.
Царьград11:00

«Северный поток» полностью остановится на профилактику с 31 августа до 2 сентября

Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали "Северный поток" КС "Портовая" Trent 60 будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, сообщает "Газпром".
Интерфакс12:08

Цена газа в Европе превысила $2700 на новости о приостановке поставок «Северного потока»

Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу подскочила более чем на 5% и впервые с начала марта превысила $2 700 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения о приостановке поставок по "Северному потоку" на трое суток из-за ремонта агрегата, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ТАСС12:09

Елисейский дворец: президент Путин может пересмотреть условия визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин во время разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности пересмотреть требования к визиту на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Lenta.ru12:11

Минэкономики Украины в 2022 году ожидает падение ВВП страны на 35-40%

Министерство экономики Украины прогнозирует, что в 2022 году ВВП страны сократится на 35-40%.
ТАСС10:51

Спецслужбы Украины организовали подрыв опоры ЛЭП у Мелитополя

Украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП недалеко от Мелитополя, еще одну диверсию удалось предотвратить.
Известия11:00

Минфин США вывел из-под санкций выплаты пенсий за пределами России

Минфин США вывел из-под санкций против России операции, связанные с пенсионными выплатами, следует из генеральной лицензии.
РБК11:52

Правительство Румынии выслало работника посольства России в Бухаресте

Румынское правительство объявило, что высылает одного из работников посольства России в Бухаресте.
Lenta.ru10:29

Google Cloud отбилась от рекордной по интенсивности DDoS-атаки

Google Cloud в июне удалось отразить крупнейшую в истории DDoS-атаку, интенсивность которой достигала 46 млн запросов в секунду (RPS).
3DNews06:18