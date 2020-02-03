Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

с чего всё началось

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Первое место занял Казахстан, где цена литра 95-го бензина составляет 27,7 руб.

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Общество В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".

Экономика Средняя ставка по ипотеке достигла исторического минимума Что касается задолженности по ипотечным кредитам (речь о рублевой и валютной ипотеке), на 1 января 2020 года этот показатель составил 7,7 трлн рублей.

Шоу-бизнес Милла Йовович родила третью дочь В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.

Экономика Китайские биржи открылись обвалом на 8% Торги на фондовых рынках Китая — первые после новогодних каникул — открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Гаджеты Новые ноутбуки Huawei MateBook оснастят IPS-экранами с разрешением 2К Всего, как утверждают источники, китайский техногигант планирует представить две модели Huawei MateBook 13 и MateBook 14 с соответствующими диагоналями дисплеев, разрешение которых составит 2160х1440.

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Армия и оружие Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.

Спорт «Канзас-Сити» выиграл Супербоул впервые за 50 лет «Сан-Франциско», лидировавший до 12-й минуты заключительной четверти, проиграл второй Супербоул в истории и не смог повторить рекорд «Питтсбурга» и «Нью-Ингленд» по количеству побед (6). Культ Супербоула: за вечер съедают миллиард куриных крылышек, секунда рекламы – $183 тысячи, покажут даже ролик от Трампа Шакира и Джей Ло выступят на Супербоуле.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Авто Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.