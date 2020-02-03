Экономика
КоммерсантъРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Первое место занял Казахстан, где цена литра 95-го бензина составляет 27,7 руб.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новости16:08
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Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Происшествия
Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Экономика
Средняя ставка по ипотеке достигла исторического минимума
Что касается задолженности по ипотечным кредитам (речь о рублевой и валютной ипотеке), на 1 января 2020 года этот показатель составил 7,7 трлн рублей.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая — первые после новогодних каникул — открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати переживает из-за его расставания с Аленой Шишковой
Симона Юнусова призналась, что ребёнок очень переживает из-за этого, что, по мнению мамы Тимати, является вполне нормальным, учитывая обстоятельства.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса из КНР.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Гаджеты
Новые ноутбуки Huawei MateBook оснастят IPS-экранами с разрешением 2К
Всего, как утверждают источники, китайский техногигант планирует представить две модели Huawei MateBook 13 и MateBook 14 с соответствующими диагоналями дисплеев, разрешение которых составит 2160х1440.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Общество
Бывший заместитель министра туризма Бурятии вернется на Алтай
Заместитель министра туризма РБ Денис Ивлев уволился по собственному желанию, он планирует вернуться на Алтай.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Армия и оружие
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 февраля
С первого февраля в России вступают в силу многие новые законы. «Москва.ру» собрала все изменения, которые произойдут в стране.
Общество
Более 70% россиян выразили желание сменить профессию
Почти три четверти опрошенных россиян выразили желание сменить профессию.
Здоровье
В аптеках Читы за неделю продан трехгодичный запас медицинских масок
Запас медицинских масок за три года продали в аптечных сетях Читы всего за неделю, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Спорт
«Канзас-Сити» выиграл Супербоул впервые за 50 лет
«Сан-Франциско», лидировавший до 12-й минуты заключительной четверти, проиграл второй Супербоул в истории и не смог повторить рекорд «Питтсбурга» и «Нью-Ингленд» по количеству побед (6). Культ Супербоула: за вечер съедают миллиард куриных крылышек, секунда рекламы – $183 тысячи, покажут даже ролик от Трампа Шакира и Джей Ло выступят на Супербоуле.
Музыка
Илон Маск записал электронно-танцевальный трек
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск записал музыкальный трек.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Общество
В России захотели ужесточить наказание за шум ночью
Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Авто
Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta
Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.
Политика
США запретили въезд для посещавших КНР иностранцев
Соединенные Штаты Америки объявили о введении запрета на посещение для граждан других стран, которые побывали в Китае за последние 14 дней.