Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

с чего всё началось

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Первое место занял Казахстан, где цена литра 95-го бензина составляет 27,7 руб.

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Политика Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

Финансы Курс евро снижается на открытии торгов Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.

Происшествия Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года.

Здоровье В Гонконге медработники потребовали закрыть границу с Китаем В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Армия и оружие Польша купила у США истребители F-35 Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.

Культура Выступление Шакиры во время Супербоула стало мемом Выступление двух звезд мирового уровня - Шакиры и Дженнифер Лопес - в перерыве финального матча по американскому футболу привлекло внимание огромного количества зрителей.

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Экономика Китайские биржи открылись обвалом на 8% Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.