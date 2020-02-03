Экономика
КоммерсантъРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Первое место занял Казахстан, где цена литра 95-го бензина составляет 27,7 руб.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новостивчера в 16:08
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Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
Финансы
Курс евро снижается на открытии торгов
Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Происшествия
Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок
Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
Здоровье
В Гонконге медработники потребовали закрыть границу с Китаем
В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Авто
Назвали цены на бюджетный Kia Seltos в России
Политика
Саакашвили сравнил жизнь в нынешней Украине и во времена СССР
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал оценку Украине постсоветского периода.
Общество
Мишустин предложил перенести инвестфорум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Кабинету министров перенести инвестиционный форум в Сочи.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
Культура
Выступление Шакиры во время Супербоула стало мемом
Выступление двух звезд мирового уровня - Шакиры и Дженнифер Лопес - в перерыве финального матча по американскому футболу привлекло внимание огромного количества зрителей.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге.
Общество
Школы на Дальнем Востоке эвакуировали из-за сообщений о минировании
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Овечкин остался без заброшенной шайбы
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
Новые правила увольнения наемных работников вступили в силу с 1 февраля, сообщает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Первый канал анонсировал шоу с Ксенией Собчак
Происшествия
В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины
В Москве следователи возбудили дело против женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
Общество
В Челябинске назначили заместителя мэра по городской среде
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.