Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Первое место занял Казахстан, где цена литра 95-го бензина составляет 27,7 руб.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

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Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новости02:18

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВвчера в 17:00

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РБКвчера в 22:45

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Коммерсантъвчера в 21:40

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08
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Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Финансы

Курс евро снижается на открытии торгов

Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
RT на русском 02:03
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Происшествия

Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок

Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года.
RT на русском 02:24
Общество

Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
РБК вчера в 22:15
Здоровье

В Гонконге медработники потребовали закрыть границу с Китаем

В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса.
REGNUM 01:56
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Авто

Назвали цены на бюджетный Kia Seltos в России

32CARS.ru вчера в 23:49
Политика

Саакашвили сравнил жизнь в нынешней Украине и во времена СССР

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал оценку Украине постсоветского периода.
Аргументы недели 01:48
Общество

Мишустин предложил перенести инвестфорум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Кабинету министров перенести инвестиционный форум в Сочи.
Народные новости 02:36
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 31 января в 13:15
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
RT на русском 02:10
Культура

Выступление Шакиры во время Супербоула стало мемом

Выступление двух звезд мирового уровня - Шакиры и Дженнифер Лопес - в перерыве финального матча по американскому футболу привлекло внимание огромного количества зрителей.
Газета.Ru 00:40
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге.
Москва 24 01 февраля в 17:49
Общество

Школы на Дальнем Востоке эвакуировали из-за сообщений о минировании

Известия вчера в 21:28
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Овечкин остался без заброшенной шайбы

Красная весна вчера в 16:45
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

Новые правила увольнения наемных работников вступили в силу с 1 февраля, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 01 февраля в 02:28
Шоу-бизнес

Первый канал анонсировал шоу с Ксенией Собчак

Lenta.ru 02:03
Происшествия

В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело против женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
РБК 02:34
Общество

В Челябинске назначили заместителя мэра по городской среде

Губерния (г. Челябинск) 00:21
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
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Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
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