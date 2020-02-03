Энергетика
КоммерсантъРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Первое место занял Казахстан, где цена литра 95-го бензина составляет 27,7 руб.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новости16:08
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Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
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Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным
В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
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В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Кино
Начались съёмки нового сезона сериала «Сваты»
В Белоруссии начались съёмки седьмого сезона телесериала «Сваты» с участием Татьяны Кравченко и Фёдора Добронравова.
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Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Финансы
Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году
По мнению Александра Осина, в результате действий ЦБ в 2020 году средняя ставка по ипотечным кредитам в России может опуститься до 8,5% годовых.
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Общество
Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров
Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
Шоу-бизнес
35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью
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Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в нападении
Единственная дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что мать над ней издевалась.
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Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
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Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Общество
Сергей Черных: Трагедия Ленска может произойти и в Якутске
Согласно статистике, в среднем в год в Якутске отлову подлежит от 3200 до 4600 голов, в прошлом году этот показатель был равен 4320.
Культура
Премию «Оскар» доверили вручать Пенелопе Крус и Киану Ривзу
В числе актёров, которым доверили вручать награду "Оскара", оказались Пенелопа Крус и Киану Ривз.
Общество
Более 70% россиян выразили желание сменить профессию
Почти три четверти опрошенных россиян выразили желание сменить профессию.
Общество
В двух районах Приморья из-за коронавируса ввели режим ЧС
«Режим ЧС на территории был введен 2 февраля в 11:00»,— сообщил глава Октябрьского района Александр Камленок.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 361
Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.
Финансы
Когда резко вырастут курсы доллара и евро, раскрыли эксперты
Центральный банк России установил следующий курс валют на 3 февраля: доллар США составляет 63,13 рубля, евро 69,59 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 3 февраля доллар выгодно приобрести в Алмазэргиэнбанке за 63,50 рубля, продать валюту выгодно в банке Приморье, в Россельхозбанке и в Оперкассе на Фокина за 63,90 рубля за один доллар.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Происшествия
Террорист напал на людей в Лондоне
Гаджеты
Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов
Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
Общество
Китайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.