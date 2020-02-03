Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Первое место занял Казахстан, где цена литра 95-го бензина составляет 27,7 руб.
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с чего всё началось

Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новости16:08

Подробнее о событии

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Коммерсантъ21:40

Россия попала в лидеры по дешевизне бензина в Европе

News.ru18:17

Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

РИА Новости16:08

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Народные новости17:15

Россия попала в число стран с самым дешевым бензином в Европе

Аргументы и Факты17:13

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВ17:00

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известия17:29
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Экономика

В Красноярском крае создают новую нефтегазовую провинцию

ДЕЛА.ru 01:58
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 18:51
Общество

Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 06:14
Общество

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском 20:50
Кино

Начались съёмки нового сезона сериала «Сваты»

В Белоруссии начались съёмки седьмого сезона телесериала «Сваты» с участием Татьяны Кравченко и Фёдора Добронравова.
Профиль 09:35
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости 17:09
Финансы

Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

По мнению Александра Осина, в результате действий ЦБ в 2020 году средняя ставка по ипотечным кредитам в России может опуститься до 8,5% годовых.
RT на русском 09:10
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Общество

Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров

Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
Lenta.ru 21:05
Шоу-бизнес

35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью

Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.
Woman.ru 04:19
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
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Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска

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Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в нападении

Единственная дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что мать над ней издевалась.
Газета.Ru 21:07
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Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

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Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

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Общество

Сергей Черных: Трагедия Ленска может произойти и в Якутске

Согласно статистике, в среднем в год в Якутске отлову подлежит от 3200 до 4600 голов, в прошлом году этот показатель был равен 4320.
SakhaLife.ru 21:20
Культура

Премию «Оскар» доверили вручать Пенелопе Крус и Киану Ривзу

В числе актёров, которым доверили вручать награду "Оскара", оказались Пенелопа Крус и Киану Ривз.
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Более 70% россиян выразили желание сменить профессию

Почти три четверти опрошенных россиян выразили желание сменить профессию.
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Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия 15:36
Общество

В двух районах Приморья из-за коронавируса ввели режим ЧС

«Режим ЧС на территории был введен 2 февраля в 11:00»,— сообщил глава Октябрьского района Александр Камленок.
Коммерсантъ 08:32
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 361

Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.
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Вратари «Калгари» и «Эдмонтона» подрались во время матча НХЛ

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Когда резко вырастут курсы доллара и евро, раскрыли эксперты

Центральный банк России установил следующий курс валют на 3 февраля: доллар США составляет 63,13 рубля, евро 69,59 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 3 февраля доллар выгодно приобрести в Алмазэргиэнбанке за 63,50 рубля, продать валюту выгодно в банке Приморье, в Россельхозбанке и в Оперкассе на Фокина за 63,90 рубля за один доллар.
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В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
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Террорист напал на людей в Лондоне

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Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов

Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
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Общество

Китайские биржи открылись обвалом

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
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Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 18:57
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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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