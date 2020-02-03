Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

с чего всё началось

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, сообщает РИА Новости. Согласно исследованиям, цена на бензин 95 на начало 2020 года составляет 45,8 рубля за литр. Лидером в списке стал Казахстан с ценой 27,7 рубля за литр бензина.

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

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