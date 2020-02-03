Экономика

РЕН ТВРЕН ТВРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, сообщает РИА Новости. Согласно исследованиям, цена на бензин 95 на начало 2020 года составляет 45,8 рубля за литр. Лидером в списке стал Казахстан с ценой 27,7 рубля за литр бензина.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новости02 февраля в 16:08

Подробнее о событии

«Пропаганда над нами издевается» — Рунет обсудил «низкие» цены на бензин

Красная веснавчера в 23:45

Дешевый бензин - в России, а доступный - в Люксембурге

Комсомольская правда03 февраля в 17:05

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Народные новости02 февраля в 17:15

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолец02 февраля в 23:48

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известия02 февраля в 17:29

В топливном союзе раскрыли секрет низкой цены на бензин в России

РЕН ТВ03 февраля в 12:57

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новости02 февраля в 16:08
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Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:05
Происшествия

В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

Самолет направлялся из Измира в Стамбул. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Коммерсантъ 10:52
Политика

Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:00
Футбол

ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.
РИА Новости 06:05
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru 12:07
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru вчера в 10:12
Политика

В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»

Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
РИА Новости 12:28
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Общество

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Газета.Ru 04:55
Политика

В «Слуге народа» выступили против выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая выступила против выплат пенсий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так как «неизвестны их взгляды по отношению к России».
Rambler News Service 09:39
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru вчера в 06:39
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым во время визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита на Украину заявил, что Крым потерян навсегда, и это понимают все политические игроки.
Профиль 00:30
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Политика

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

РИА Новости вчера в 05:32
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Экономика

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Коммерсантъ вчера в 20:23
Политика

Владимир Путин: Поправки к Конституции продиктованы жизнью

Предложенные поправки к Конституции продиктованы жизнью.
Авторадио вчера в 06:40
Происшествия

На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании

Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург СУСК по региону Вадим Терновой.
РИА Новости 09:45
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
RT на русском 09:56
Общество

Киану Ривз попал на фото 1932 года в украинском учебнике по истории

В украинский учебник по всемирной истории попал голливудский актер Киану Ривз.
МИР 24 вчера в 09:56
Политика

Путин не дал правительству Мишустина времени на раскачку

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что состав нового правительства Михаила Мишустина он считает оптимальным, а потому у него нет времени на раскачку — все всё знают и должны работать.
REGNUM 08:49
Политика

Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной

Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.
РБК 11:01
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Авто

В Сети рассекретили обновленный Hyundai Solaris для России

Обновленная модель оказалась непохожа на своего китайского "близнеца" Verna – внешность седана для России оказалась менее "агрессивной", получила иные фары, бамперы, воздухозаборники поменьше и сетчатый рисунок решетки радиатора.
Авторамблер 10:19
Общество

Претендентом на реконструкцию теплиц Таврического сада стал «Газпром»

Город+ 09:57
Происшествия

Число жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек

Спасатели обнаружили тела 33 человек, которые погибли в результате схода лавины на востоке Турции.
Газета.Ru 09:34
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