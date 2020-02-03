Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе данных статистики стран Европы о ценах на 95-й бензин по состоянию на конец 2019 - начало 2020 года.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

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Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новости02:18

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Коммерсантъвчера в 21:40

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВвчера в 17:00

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РБКвчера в 22:45
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Экономика

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Ведомости 00:48
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Газета.Ru 02:35
Кино

Вышел общий тизер трех новых сериалов Marvel

Студия Disney представила общий тизер трех новых сериалов киновселенной Marvel - «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи».
Культуромания 03:20
Происшествия

Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка

Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Lenta.ru вчера в 17:32
Авто

Назвали цены на бюджетный Kia Seltos в России

32CARS.ru вчера в 23:49
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Общество

Личные данные клиентов сети российских гипермаркетов утекли в интернет

В интернет утекла база с личными данными клиентов сети российских гипермаркетов «Лента».
Lenta.ru 02:55
Шоу-бизнес

Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии

Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Pravda.Ru 03:53
Экономика

Китайский фондовый рынок рухнул после открытия торгов

3 февраля в Китае начались торги на биржах после перерыва на новогодние каникулы.
Дождь 01:45
Происшествия

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Интерфакс 01 февраля в 03:17
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
RT на русском 02:10
Армия и оружие

Танк «Армата» может пойти на экспорт

Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
ТК Звезда 02:42
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Общество

Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии из Уханя

Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии, которых Берлин эвакуировал из эпицентра коронавируса в Китае, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
РИА Новости 01 февраля в 15:06
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Общество

КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 21:43
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков

Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 02:07
Общество

Умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев

О смерти Прокопьева сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатор не сообщил о причинах смерти, ограничившись словом "скоропостижно".
Karelia.news вчера в 18:31
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Политика

МИД Польши объявил о своей победе в «историческом споре» с Россией

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
РИА Новости 03:31
Общество

В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Газета.Ru 03:09
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
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Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Black Shark 3 представят в новом формате

Сегодня известный китайский сетевой информатор под ником Digital Chat Station подтвердил, что смартфоны Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, а также Black Shark 3 действительно будут представлены при помощи онлайновой пресс-конференции.
iXBT.com 00:12
Музыка

«Би-2» в 2021 году выпустит новый альбом

РИА Новости 03:35
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