Экономика
Российская газетаРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе данных статистики стран Европы о ценах на 95-й бензин по состоянию на конец 2019 - начало 2020 года.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новостивчера в 16:08
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Экономика
ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Кино
Вышел общий тизер трех новых сериалов Marvel
Студия Disney представила общий тизер трех новых сериалов киновселенной Marvel - «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи».
Происшествия
Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка
Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Авто
Назвали цены на бюджетный Kia Seltos в России
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Общество
Личные данные клиентов сети российских гипермаркетов утекли в интернет
В интернет утекла база с личными данными клиентов сети российских гипермаркетов «Лента».
Шоу-бизнес
Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии
Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Экономика
Китайский фондовый рынок рухнул после открытия торгов
3 февраля в Китае начались торги на биржах после перерыва на новогодние каникулы.
Происшествия
Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени
Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
Армия и оружие
Танк «Армата» может пойти на экспорт
Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Общество
Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии из Уханя
Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии, которых Берлин эвакуировал из эпицентра коронавируса в Китае, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Общество
КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса
Власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
Политика
И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков
Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Общество
Умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев
О смерти Прокопьева сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатор не сообщил о причинах смерти, ограничившись словом "скоропостижно".
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Политика
МИД Польши объявил о своей победе в «историческом споре» с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
Общество
В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая
Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Black Shark 3 представят в новом формате
Сегодня известный китайский сетевой информатор под ником Digital Chat Station подтвердил, что смартфоны Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, а также Black Shark 3 действительно будут представлены при помощи онлайновой пресс-конференции.
Музыка