Экономика
Российская газетаРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе данных статистики стран Европы о ценах на 95-й бензин по состоянию на конец 2019 - начало 2020 года.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новостивчера в 16:08
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МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
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Происшествия
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Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Происшествия
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Кино
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Политика
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Общество
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По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
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Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
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Политика
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Происшествия
В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина
У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
Политика
Саакашвили сравнил уровень жизни Украины и СССР
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на данный момент положение населения Украины хуже, чем во времена Советского Союза.
Футбол
Кокорин сообщил о своей зарплате в «Зените»
Культура
Шнуров в стихах высмеял Охлобыстина и Прилепина
Общество
В Госдуме призвали изучить причины убыли населения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал изучить проблемы в регионах, которые лидируют по убыли населения.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Политика
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Шоу-бизнес
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Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 30.01.2020, руб. (см. таблицу).
Общество
Прием посылок из китайских интернет-магазинов могут запретить
Прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в России могут приостановить из-за короновируса.
Происшествия
Воспитанник «Трактора» обругал «Аэрофлот» за гибель котов
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.