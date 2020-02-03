Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе данных статистики стран Европы о ценах на 95-й бензин по состоянию на конец 2019 - начало 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать669
с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

Подробнее о событии

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РБКвчера в 22:45

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Коммерсантъвчера в 21:40

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Народные новостивчера в 17:15

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВвчера в 17:00

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

РИА Новости вчера в 22:18
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Армия и оружие

Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе

RT на русском 00:53
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия вчера в 04:19
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный

Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Аргументы недели вчера в 06:51
Кино

Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
РИА Новости вчера в 16:53
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Замороженными оказались и счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая является собственником зернового терминала в Тамани.
РБК вчера в 23:01
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 18:51
Общество

В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует.
Российская газета 00:31
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 01 февраля в 11:59
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Происшествия

В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина

У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
SM News 01:07
Политика

Саакашвили сравнил уровень жизни Украины и СССР

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на данный момент положение населения Украины хуже, чем во времена Советского Союза.
Политическая Экспертиза вчера в 23:52
Футбол

Кокорин сообщил о своей зарплате в «Зените»

Газета.Ru вчера в 23:31
Культура

Шнуров в стихах высмеял Охлобыстина и Прилепина

Чистовик 00:03
Общество

В Госдуме призвали изучить причины убыли населения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал изучить проблемы в регионах, которые лидируют по убыли населения.
Ореанда-Новости вчера в 11:34
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

Почти 20% россиян хотели бы уехать из страны

Результаты исследования центра «Ромир» свидетельствуют о том, что 17% россиян хотели бы перебраться на постоянное место жительства в другую страну.
Live24 01:04
Шоу-бизнес

Милла Йовович стала мамой в третий раз

Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Wday.ru вчера в 21:33
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 30.01.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 11:15
Общество

Прием посылок из китайских интернет-магазинов могут запретить

Прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в России могут приостановить из-за короновируса.
АБН вчера в 21:56
Происшествия

Воспитанник «Трактора» обругал «Аэрофлот» за гибель котов

Челябинск Сегодня вчера в 22:53
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Взгляд.ру вчера в 06:07
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 01 февраля в 16:54
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное