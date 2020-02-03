Экономика
Российская газетаРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе данных статистики стран Европы о ценах на 95-й бензин по состоянию на конец 2019 - начало 2020 года.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новостивчера в 16:08
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Общество
Кейт Миддлтон в старом платье покорила модных критиков на BAFTA
Для BAFTA в этом году Кейт Миддлтон отдала предпочтение элегантному платью от Alexander McQueen.
Происшествия
СК завел дело на женщину, посадившую ребенка за руль автомобиля
Следователи завели дело на 25-летнюю женщину, которая, будучи пьяной, посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Общество
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
Общество
Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля.
Общество
Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией
Ранее Россия приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Футбол
Это’О рассказал об упущенных возможностях «Анжи»
Футболист добавил, что от Махачкалы у него остались самые яркие впечатления.
Происшествия
СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека и школьницы в квартире в Бирске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Политика
Погибшие в ЦАР россияне нарушили много законов, заявил посол
Погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
Армия и оружие
Средства РЭБ авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку БПЛА боевиков
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500
В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Энергетика
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Общество
Личные данные клиентов сети российских гипермаркетов утекли в интернет
В интернет утекла база с личными данными клиентов сети российских гипермаркетов «Лента».
Гаджеты
HUAWEI Mate 30 Pro поступит в продажу в России
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Гаджеты
Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным
Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
Шоу-бизнес
Фото 18-летней Екатерины Климовой восхитило фанатов
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото 24-летней давности.
Шоу-бизнес
Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии
Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Происшествия
Зрение вернулось к жителю Польши после аварии. Он был слепым 20 лет
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Общество
И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков
Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.