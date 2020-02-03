Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

с чего всё началось

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе данных статистики стран Европы о ценах на 95-й бензин по состоянию на конец 2019 - начало 2020 года.

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Общество Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Общество Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса Премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля.

Общество Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией Ранее Россия приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

Происшествия СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека и школьницы в квартире в Бирске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Политика Погибшие в ЦАР россияне нарушили много законов, заявил посол Погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

Гаджеты Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.

Шоу-бизнес Фото 18-летней Екатерины Климовой восхитило фанатов Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото 24-летней давности.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.