Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе данных статистики стран Европы о ценах на 95-й бензин по состоянию на конец 2019 - начало 2020 года.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РБКвчера в 22:45

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Коммерсантъвчера в 21:40

Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новости02:18

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВвчера в 17:00

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08
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Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Общество

Кейт Миддлтон в старом платье покорила модных критиков на BAFTA

Для BAFTA в этом году Кейт Миддлтон отдала предпочтение элегантному платью от Alexander McQueen.
Газета Metro 01:47
Происшествия

СК завел дело на женщину, посадившую ребенка за руль автомобиля

Следователи завели дело на 25-летнюю женщину, которая, будучи пьяной, посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 01:32
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости 01 февраля в 21:35
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
RT на русском 02:10
Общество

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля.
Интерфакс 02:25
Общество

Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией

Ранее Россия приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:22
Футбол

Это’О рассказал об упущенных возможностях «Анжи»

Футболист добавил, что от Махачкалы у него остались самые яркие впечатления.
Известия вчера в 19:51
Происшествия

СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека и школьницы в квартире в Бирске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
РИА Новости 04:04
Политика

Погибшие в ЦАР россияне нарушили много законов, заявил посол

Погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие

Средства РЭБ авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку БПЛА боевиков

Экономика сегодня вчера в 23:30
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500

В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Известия 03:44
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

Личные данные клиентов сети российских гипермаркетов утекли в интернет

В интернет утекла база с личными данными клиентов сети российских гипермаркетов «Лента».
Lenta.ru 02:55
Гаджеты

HUAWEI Mate 30 Pro поступит в продажу в России

The GEEK 03:14
Армия и оружие

The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости вчера в 10:58
Гаджеты

Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным

Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
3DNews вчера в 23:46
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес

Фото 18-летней Екатерины Климовой восхитило фанатов

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото 24-летней давности.
Московский Комсомолец 03:58
Шоу-бизнес

Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии

Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Pravda.Ru 03:53
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Происшествия

Зрение вернулось к жителю Польши после аварии. Он был слепым 20 лет

Телеканал 360° 04:13
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков

Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 02:07
Футбол

Зинченко извинился перед «Манчестер Сити» за первое удаление в карьере

РБК 04:03
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