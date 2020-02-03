Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

с чего всё началось

Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Дороже всего бензин обходится жителям Нидерландов.

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

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