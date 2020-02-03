Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Дороже всего бензин обходится жителям Нидерландов.
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с чего всё началось

Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новости16:08

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Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

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Россия попала в число стран с самым дешевым бензином в Европе

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Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина

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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

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Пассажиров поезда «Пекин-Москва» не пустили в Забайкалье

Поезд «Пекин-Москва» утром 3 февраля пустым прибыл на станцию в приграничный Забайкальск.
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Иранский пилот сообщил диспетчеру о пущенной в украинский «Боинг» ракете

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Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

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Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.
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Елена Ханга назвала размер своей пенсии

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Дочь Успенской не работала ни одного дня

Дочь Успенской бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела.
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

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Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
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Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 18:51
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У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак груди

У гендиректора медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город», Натальи Синдеевой диагностировали рак груди.
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В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

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Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»

Эксклюзивное интервью генерального директора «Спартака» Соболев нужен «Спартаку»: команда Тедеско преобразится в атаке Даже сам Соболев не знал о переговорах — Сделка по приобретению нападающего «Крыльев Советов» Соболева прошла в тишине.
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В числе актёров, которым доверили вручать награду "Оскара", оказались Пенелопа Крус и Киану Ривз.
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 361 человека

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 17205 человек, 361 человек скончался, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
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Европарламент проголосовал за введение единого разъёма для зарядки

Речь шла о Европе, где снова рассматривали вопрос о введении единого стандарта зарядки для всех мобильных устройств.
Astera 31 января в 03:34
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Раскрыта дата старта продаж минивэна Volkswagen Viloran

Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж большого минивэна Volkswagen Viloran.
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В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

РБК 08:25
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Роналду вышел на третье место в истории футбола по числу голов

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Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
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Министр по развитию ДФО рассказал о влиянии коронавируса на регион

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал в интервью «Известиям» о влиянии коронавируса на экономику ДФО и развитие региона.
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Общество

Британский посол в РФ отказалась назвать страну пребывания Скрипалей

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ, экс-агент британских спецслужб Скрипаль и его дочь Юлия.
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Китайский дипломат извинился после слов о коронавирусе и Холокосте

Исполняющий обязанности китайского посла в Израиле выразил надежду, что Израиль не закроет свои границы для китайцев из-за коронавируса, как Китай не закрыл двери для евреев во время Холокоста, сообщает телеканал Arutz 13.
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Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Всего в новое правительство не вошли 13 прежних министров и вице-премьеров.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой

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