Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Дороже всего бензин обходится жителям Нидерландов.
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с чего всё началось

Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новости16:08

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Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

РИА Новости16:08

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известия17:29

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВ17:00

Россия попала в число стран с самым дешевым бензином в Европе

Аргументы и Факты17:13

Россия попала в лидеры по дешевизне бензина в Европе

News.ru18:17

Казахстан оказался лидером Европы по дешевизне бензина

Красная весна16:42

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина

Life.ru19:26
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Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Общество

Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров

Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
Lenta.ru 21:05
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В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
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По голам в истории НХЛ Овечкин сравнялся с Мессье

МонаВиста вчера в 20:03
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В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки

В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом китайской студентки. Она прилетела в Россию 28 января, передает РИА Новости.
RZN.info 04:00
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
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Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

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По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Газета.Ru 09:33
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Рамблер 06:42
Футбол

Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

Газета.Ru 20:58
Происшествия

Приморцев осудили за организацию незаконного въезда китайцев в Россию

Три жителя Приморья осуждены на условные сроки за организацию незаконного въезда в Россию свыше 1 тысячи граждан КНР в 2015-2018 годы, сообщает прокуратура края.
РИА Новости 20:24
Общество

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Реальное время 01:39
Политика

Министр по развитию ДФО рассказал о влиянии коронавируса на регион

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал в интервью «Известиям» о влиянии коронавируса на экономику ДФО и развитие региона.
Известия 17:15
Игры

Фанат разработал концепт карты GTA 6 с городами из всех частей серии

Фанат Grand Theft Auto продумал концепт карты для GTA 6. На ней он разместил все города из предыдущих игр серии.
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Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
Экономика

Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%.
Известия 16:47
Энергетика

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.
Коммерсантъ 17:23
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости 17:09
Общество

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
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Шоу-бизнес

35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью

Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.
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Общество

В Роструде напомнили о сокращенной рабочей неделе в феврале

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2020 году у россиян будет восемь коротких рабочих недель.
Кубань 24 вчера в 01:35
Политика

Трамп назвал коротышкой потенциального соперника на выборах Блумберга

Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который объявил о планах баллотироваться в президенты США, «очень маленьким».
РБК 19:07
Общество

Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам

Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 17:20
Происшествия

Полицейский на Lexus попал в ДТП в Чите, ему грозит увольнение

В случае установления полицейским нарушения правил дорожного движения он будет привлечён к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
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В России поправят Конституцию и запретят снюс

2. Продажу снюсов решили полностью запретить Соответствующий законопроект Государственная Дума рассмотрит во втором чтении в начале февраля.
Lenta.ru 16:01
Происшествия

Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 18:57
Энергетика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости 31 января в 10:07
Происшествия

В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Российская газета 10:36
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