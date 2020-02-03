Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Дороже всего бензин обходится жителям Нидерландов.
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с чего всё началось

Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новости16:08

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Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе

РИА Новости16:08

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известия17:29

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВ17:00

Россия попала в число стран с самым дешевым бензином в Европе

Аргументы и Факты17:13

Россия попала в лидеры по дешевизне бензина в Европе

News.ru18:17

Казахстан оказался лидером Европы по дешевизне бензина

Красная весна16:42

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина

Life.ru19:26
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В Кемерово задержали преступника, сбежавшего из суда в Новокузнецке

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Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 350 человек

В провинции Хубэй отмечается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи со вспышкой коронавируса, на данный регион приходится основная часть случаев заболевания — при том, что во всем Китае болеют менее 15 тысяч человек, сообщает Reuters.
Вечерняя Москва 18:17
Общество

У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак груди

У гендиректора медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город», Натальи Синдеевой диагностировали рак груди.
БИЗНЕС Online 11:45
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Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз

RT на русском 19:46
Хоккей

Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Ванкувер»

Газета.Ru 17:50
Общество

В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

РБК 08:25
Армия и оружие

Колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией

Арабский телеканал "Al Arabiya" сообщил, что новая турецкая колонна пересекла сирийскую границу.
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Происшествия

Разбойника в медицинской маске поймали на Сахалине

Установлено, что гражданин 1982 года рождения в октябре минувшего года в маске и с ножом явился в офис микрокредитной организации и потребовал передать ему деньги из кассы.
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Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК 31 января в 08:57
Политика

Палестина разрывает отношения с Израилем и США

Палестина разрывает отношения с Израилем и США из-за "сделки века". Об этом сообщил глава ПНА Махмуд Аббас.
Piter.tv вчера в 08:12
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Коммерсантъ 17:23
Кино

Герои «Людей в чёрном» и «Звёздных войн» появились в новой рекламе Walmart

В новой рекламе торговой сети Walmart появились персонажи популярных фильмов. Об этом 31 января сообщает портал Shazoo.
REGNUM 31 января в 03:35
Происшествия

Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 18:57
Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК 06:39
Здоровье

Малышева рассказала о группах риска по раннему инсульту

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, кому грозит инсульт и инфаркт уже в 30 лет.
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Транспорт

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Россия из-за вспышки коронавируса с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщили в РЖД.
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Теннис

Джокович стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Газета.Ru 07:52
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Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
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В Федерации бокса задержание Кушиташвили сочли «странной историей»

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Эксцентричный миллиардер Илон Маск обещает отправить на Марс 1 млн землян

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что планирует построить гигантский флот звездолетов для отправки к 2050 году на Марс миллиона землян, 29 января сообщает The Sun.
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Общество

Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.
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Общество

В Германии число зараженных коронавирусом достигло 10

Число зараженных китайским коронавирусом в Германии возросло до 10, так как двое из эвакуированных из Уханя граждан ФРГ оказались больны.
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Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
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Иванович пообещал привезти Жиркову из Сербии настоящий танк

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович признался, что из всех футболистов петербургского клуба лучше всего общается с Юрием Жирковым, у них много общих интересов, и даже их семьи дружат.
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Во Внуково объяснили инцидент с потребовавшей сойти с рейса Собчак

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Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
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Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»

Эксклюзивное интервью генерального директора «Спартака» Соболев нужен «Спартаку»: команда Тедеско преобразится в атаке Даже сам Соболев не знал о переговорах — Сделка по приобретению нападающего «Крыльев Советов» Соболева прошла в тишине.
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«Барселона» победила «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу (2:1).
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