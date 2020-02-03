Экономика

ГородовойГородовойРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Дешевле топливо оказалось только в Казахстане, где стоимость 95-го бензина составила 27,7 рубля за литр. Далее в рейтинге РИА Новости расположились Белоруссия (51 рубль за литр), Украина (71,8 рубля) и Румыния (75,4 рубля). Напомним, в 2019 году бензин в России подорожал на 1,9%.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
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Дешевый бензин - в России, а доступный - в Люксембурге

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Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новости02 февраля в 16:08
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Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось

Ранее была предположение, что новинка будет иметь цену от 500 долларов, но делая выводы из новых данных минимальная стоимость нового смартфона будет 600 долларов, а цена устройства с 256 Гб примерно 742 доллара.
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Путин примет верительные грамоты от послов в Кремле

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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В Москве задержали авторов telegram-канала «Футляр от виолончели».
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На Аляске обнаружили самый полный скелет предшественника динозавров

Американские ученые обнаружили на Аляске самый полный скелет талаттозавра.
РИА Новости 09:05
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Киев признал неготовность к возвращению Крыма

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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

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Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

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Варшава купила американские F-35 без оружия

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