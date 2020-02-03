Экономика
ГородовойРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Дешевле топливо оказалось только в Казахстане, где стоимость 95-го бензина составила 27,7 рубля за литр. Далее в рейтинге РИА Новости расположились Белоруссия (51 рубль за литр), Украина (71,8 рубля) и Румыния (75,4 рубля). Напомним, в 2019 году бензин в России подорожал на 1,9%.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новости02 февраля в 16:08
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Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе
Московский Комсомолец02 февраля в 23:48
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