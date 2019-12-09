с чего всё началось

Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Общество Утро в Петербурге началось с очередной эвакуации судов и больниц Чуть позже пришла информация, где анонимы сообщали о заминировали суда и госпиталя Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, Пушкинского военного госпиталя № 773, больницы № 46 Святой Евгении, Максимилиановской больницы, городских больниц 33, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 9, 1.

Общество В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".

Здоровье Доктор Мясников назвал самый опасный для ребёнка продукт Частое употребление сладких газированных напитков в возрасте 11-13 лет через несколько десятков лет приводит к остеопорозу, считает доктор Александр Мясников.

Здоровье Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.

Политика Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.

Политика В Париже забросали яйцами митингующих украинцев Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».

Политика В МИД России высказались против расширения «нормандского формата» Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Экономика Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино "По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.