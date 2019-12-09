Политика
КоммерсантъРоссия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»
Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
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с чего всё началось
Россия категорически против.Коммерсантъвчера в 17:57
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Россия, как пишет газета «КоммерсантЪ», будет придерживаться жесткой позиции по Донбассу
Эхо Москвывчера в 21:03
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Армия и оружие
Российские военные вошли в сирийскую Ракку
Происшествия
В ДТП в Оренбургской области погибло три человека
Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Оренбург — Акбулак в Оренбургской области.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Музыка
Радий Хабиров встретился с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком в Уфе
Накануне глава республики Радий Хабиров встретился в российским музыкантом, лидером группы «ДДТ» и народным артистом республики Юрием Шевчуком.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10
Общество
Утро в Петербурге началось с очередной эвакуации судов и больниц
Чуть позже пришла информация, где анонимы сообщали о заминировали суда и госпиталя Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, Пушкинского военного госпиталя № 773, больницы № 46 Святой Евгении, Максимилиановской больницы, городских больниц 33, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 9, 1.
Общество
В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос
Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный для ребёнка продукт
Частое употребление сладких газированных напитков в возрасте 11-13 лет через несколько десятков лет приводит к остеопорозу, считает доктор Александр Мясников.
Здоровье
Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости
Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Футбол
Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»
"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Политика
Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО
В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Общество
ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Экономика
Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
Общество
Наталья Котова назначила главным дорожником Челябинска экс-силовика
Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Максим Куляшов.
Общество
Более 15% исполнителей гособоронзаказа оказались фирмами-однодневками
Генпрокуратура выявила большое количество фирм-однодневок среди исполнителей гособоронзаказа.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Общество
Тинькофф-банк запустил первое в России суперприложение
Тинькофф-банк первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Футбол
Болельщик «Милана» получил ранение, пытаясь завладеть футболкой игрока
После игры один из болельщиков «Милана» получил ножевое ранение, сообщает Football Italia со ссылкой на ETV.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.