Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»

Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
Читать в источнике
Комментировать112
с чего всё началось

Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны

Россия категорически против.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

Стало известно о жесткой позиции России перед встречей «нормандской четверки»

Lenta.ruвчера в 23:41

Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»

Коммерсантъ01:17

Москва займет твердую позицию на саммите «нормандской четверки»

Газета.Ru00:51

«Ъ» сообщил о жесткой позиции России перед «нормандским» саммитом

РИА Новости00:55

Россия раскрыла свою позицию по Украине перед саммитом «нормандской четверки»

URA.Ruвчера в 22:35

Россия, как пишет газета «КоммерсантЪ», будет придерживаться жесткой позиции по Донбассу

Эхо Москвывчера в 21:03

«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

РБКвчера в 19:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:57, Ашберн
Армия и оружие

Российские военные вошли в сирийскую Ракку

RT на русском 01:14
Происшествия

В ДТП в Оренбургской области погибло три человека

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Оренбург — Акбулак в Оренбургской области.
Life.ru вчера в 02:41
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН вчера в 04:31
Музыка

Радий Хабиров встретился с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком в Уфе

Накануне глава республики Радий Хабиров встретился в российским музыкантом, лидером группы «ДДТ» и народным артистом республики Юрием Шевчуком.
ProUfu.ru 07 декабря в 02:25
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10

ТАСС вчера в 03:27
Общество

В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

РИА Новости 00:48
Общество

Утро в Петербурге началось с очередной эвакуации судов и больниц

Чуть позже пришла информация, где анонимы сообщали о заминировали суда и госпиталя Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, Пушкинского военного госпиталя № 773, больницы № 46 Святой Евгении, Максимилиановской больницы, городских больниц 33, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 9, 1.
Петербургский дневник 01:43
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
РИА Новости вчера в 23:35
Спорт

9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Газета.Ru вчера в 10:38
Здоровье

Доктор Мясников назвал самый опасный для ребёнка продукт

Частое употребление сладких газированных напитков в возрасте 11-13 лет через несколько десятков лет приводит к остеопорозу, считает доктор Александр Мясников.
МедиаПоток вчера в 06:47
Здоровье

Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости

Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Ugpressa.ru вчера в 10:53
Футбол

Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»

"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Soccer.ru 07 декабря в 12:39
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Ведомости 01:44
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика

Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Известия 00:28
Общество

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Коммерсантъ 01:07
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Экономика

Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество

Наталья Котова назначила главным дорожником Челябинска экс-силовика

Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Максим Куляшов.
31 канал Челябинска 00:15
Общество

Более 15% исполнителей гособоронзаказа оказались фирмами-однодневками

Генпрокуратура выявила большое количество фирм-однодневок среди исполнителей гособоронзаказа.
Уралинформбюро 01:16
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

News.ru 06 декабря в 23:58
Общество

Тинькофф-банк запустил первое в России суперприложение

Тинькофф-банк первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов.
Коммерсантъ 01:15
Общество

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК вчера в 16:00
Футбол

Болельщик «Милана» получил ранение, пытаясь завладеть футболкой игрока

После игры один из болельщиков «Милана» получил ножевое ранение, сообщает Football Italia со ссылкой на ETV.
Чемпионат вчера в 19:21
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное