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Inc-news.ru
Inc-news.ru

Россия заплатит Украине 2 млрд долларов за транзит газа в этом году

Газпром в этом году заплатит Украине за транзит газа порядка 2 млрд долларов. Об этом рассказал глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев. Также он добавил, что Газпром планирует прекратить транзит газа в Евросоюз через территорию Украины после запуска строящегося газопровода Северный поток-2.В источнике
С чего всё началось
«Я думаю в этом году цифра будет близкая к 2 миллиардам долларов, приблизительно», — сказал Кобелев в интервью
 украинской журналистке Янине Соколовой.
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Газета.Ru

В «Нафтогазе» раскрыли, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году

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Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд

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РБК

Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

РБК20:22
Московский Комсомолец

«Нафтогаз» назвал стоимость транзит газа для России в 2020 году

Московский Комсомолец18:02
ИА Красная Весна

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ИА Красная Весна04:50
RT на русском

В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году

RT на русском17:31
Интерфакс

Глава «Нафтогаза» оценил доходы от транзита российского газа

Интерфаксвчера в 16:15

В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

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Lenta.ru10:57
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ТАСС10:01
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