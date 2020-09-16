Россия заплатит Украине 2 млрд долларов за транзит газа в этом году
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Газпром в этом году заплатит Украине за транзит газа порядка 2 млрд долларов. Об этом рассказал глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев. Также он добавил, что Газпром планирует прекратить транзит газа в Евросоюз через территорию Украины после запуска строящегося газопровода Северный поток-2.В источнике
С чего всё началось
«Я думаю в этом году цифра будет близкая к 2 миллиардам долларов, приблизительно», — сказал Кобелев в интервью
украинской журналистке Янине Соколовой.
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