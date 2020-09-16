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Inc-news.ru
Inc-news.ru

Россия заплатит Украине 2 млрд долларов за транзит газа в этом году

Газпром в этом году заплатит Украине за транзит газа порядка 2 млрд долларов. Об этом рассказал глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев. Также он добавил, что Газпром планирует прекратить транзит газа в Евросоюз через территорию Украины после запуска строящегося газопровода Северный поток-2.В источнике
С чего всё началось
«Я думаю в этом году цифра будет близкая к 2 миллиардам долларов, приблизительно», — сказал Кобелев в интервью
 украинской журналистке Янине Соколовой.
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Глава Нафтогаза рассказал о планах по сохранению транзита газа

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В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году

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«Нафтогаз» назвал стоимость транзит газа для России в 2020 году

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Газета.Ru17:59
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Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн

Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн
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Врач назвала пять симптомов редкой болезни у детей

Заведующая отделом научных проблем нефро-урологии и метаболических нарушений РАН, врач-нефролог Теа Маргиева перечислила пять симптомов, свидетельствующих о возможном наличии редкого заболевания у детей.
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