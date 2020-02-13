Российская часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай будет построена не раньше 2027 года, что уже на семь лет превышает предусмотренный межгосударственными соглашениями срок.

Россия запоздала на 7 лет со своей частью маршрута из Европы в Китай

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