Экономика

REGNUMREGNUMРоссия запоздала на 7 лет со своей частью маршрута из Европы в Китай

Российская часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай будет построена не раньше 2027 года, что уже на семь лет превышает предусмотренный межгосударственными соглашениями срок.
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