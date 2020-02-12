Экономика

REGNUMREGNUMРоссия запоздала на 7 лет со своей частью маршрута из Европы в Китай

Российская часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай будет построена не раньше 2027 года, что уже на семь лет превышает предусмотренный межгосударственными соглашениями срок.
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Счетная палата: создание российской части маршрута из Европы в Китай отстает уже на 7 лет

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СП: Создание российской части коридора Европа – Западный Китай отстает уже на 7 лет

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
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Украинское правительство изучает возможность переписи населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена кабинета министров Дмитрия Дубилета.
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Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
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В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
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Происшествия

Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина

Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
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Samsung представила новый смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip

Южнокорейская корпорация Samsung представила новый складной смартфон, который получил название Galaxy Z Flip.
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Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
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Зеленский обещает «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить "город-сад" для переселенцев из Крыма.
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NASA прогнозирует «замерзание» Западной Европы

Круг Бофорта удерживают на месте многолетние западные ветры, однако если они изменять направление, то излишки талой воды попадут в Атлантику и будут уноситься течениями океана.
Что происходит 11 февраля в 00:32
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Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
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Названы автоматические функции на смартфонах, которые лучше отключить

Новый гаджет по умолчанию осуществляет автоматическое обновление прошивки, что тоже создает некоторые сбои в работе.
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На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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