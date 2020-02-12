Экономика
REGNUMРоссия запоздала на 7 лет со своей частью маршрута из Европы в Китай
Российская часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай будет построена не раньше 2027 года, что уже на семь лет превышает предусмотренный межгосударственными соглашениями срок.
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Счетная палата обратила внимание на подорожание трассы Европа – Западный Китай
Ведомостивчера в 16:00
Россия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай
Московский Комсомолецвчера в 16:36
Создание российской части автокоридора из Европы в Китай отстает уже на 7 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00
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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
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Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
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Пучков оценил идею запретить отчуждение российских территорий
Переводчик фильмов Дмитрий Пучков оценил инициативу внести в Конституцию РФ поправку о запрете отчуждения российских территорий.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Политика
Украина может посчитать население Донбасса и Крыма с помощью спутника
Украинское правительство изучает возможность переписи населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена кабинета министров Дмитрия Дубилета.
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Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену
По данным издания "Фонтанка", мужчина ранее занимал должности директора и главного конструктора севастопольского ЦКБ "Черноморец".
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Политика
Россияне стали хуже относиться к украинцам
Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Футбол
В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
Происшествия
Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина
Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip
Южнокорейская корпорация Samsung представила новый складной смартфон, который получил название Galaxy Z Flip.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Политика
Зеленский обещает «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Наука
NASA прогнозирует «замерзание» Западной Европы
Круг Бофорта удерживают на месте многолетние западные ветры, однако если они изменять направление, то излишки талой воды попадут в Атлантику и будут уноситься течениями океана.
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Гаджеты
Названы автоматические функции на смартфонах, которые лучше отключить
Новый гаджет по умолчанию осуществляет автоматическое обновление прошивки, что тоже создает некоторые сбои в работе.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Экономика
Федрезерв назвал коронавирус одним из рисков для мировой торговли
Федеральная резервная система США (ФРС) тщательно следит за ситуацией со вспышкой коронавируса в Китае и считает его одним из рисков, способных повлиять на прогнозы по состоянию международной торговли.
Армия и оружие
Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
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Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Политика
Кадыров оценил слова Путина о родителе «номер один» и «номер два»
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью основой государства и поддержал президента Владимира Путина, исключившего появление в России родителя "номер один" и "номер два".
Общество
Водонаеву вызвали в полицию из-за поста о «быдле»
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.