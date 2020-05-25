Экономика

DP.RUDP.RUРоссия запретила импорт бензина

Речь идёт в том числе о запрете на ввоз 92-го, 95-го и 98-го бензина, а также керосина, топлива для реактивных двигателей, дизеля и судового топлива. Ранее на фоне резкого снижения цен на нефть власти РФ ввели запрет на ввоз на территорию страны "дешёвого топлива".
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБКвчера в 07:21

Подробнее о событии

Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвы00:08

Только свой бензин

Российская газетавчера в 19:56

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

РИА Новостивчера в 07:05

Зарубежному топливу перекрыли ход

Коммерсантъвчера в 08:44

Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов

РБКвчера в 07:21

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАССвчера в 07:07

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

Гарантвчера в 09:29
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Энергетика

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию

Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
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Политика

Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Политика

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
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Кино

«Индиану Джонса 5» снимет режиссер «Логана»

Как сообщил продюсер кинофраншизы «Индиана Джонс» Фрэнк Маршалл изданию Collider, производством пятого фильма займется режиссер Джеймс Мэнголд, снявший «Логана».
NewInform 05:40
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Гаджеты

Xiaomi представила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S

Китайская компания Xiaomi представила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S.
Evo-rus.com 13:32
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Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия вчера в 00:39
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
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Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелся культурный центр

В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
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Наука

Новый рекорд скорости интернета установлен в Австралии

Скоростной рекорд интернета в Австралии превосходит в миллион раз среднюю скорость подключения к сети у пользователей США - там она в пределах 50 Мбит/с. iXBT.com отмечает, что для достижения этой нереальной скорости австралийские исследователи применили новое оптическое устройство microcomb или «микрогребенка».
Вечерний курьер 04:31
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Общество

Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени

REGNUM 09:09
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Общество

Коронавирус выявили у кошки в России

Известия 13:47
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Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
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Киберспорт

Организаторы Summer of Gaming опубликовали расписание игрового ивента

Портал IGN представил расписание цифрового фестиваля Summer of Gaming. Организаторы ивента сообщили даты проведения большинства презентаций.
CyberSport.ru 13:29
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
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Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
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Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
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Политика

США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Общество

Власти Петербурга назвали условие для возвращения граффити с Бродским

РБК 10:19
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Происшествия

Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны

Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
ТАСС 12:23
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как долго продлится масочный режим

Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Клопс вчера в 10:13
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
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Здоровье

В Японии предупредили родителей об опасности масок для детей

Маска может вызвать осложнения, вплоть до асфиксии. Кроме того, маска вызывает перегрев и усиливает нагрузку на сердце малыша.
МедиаКорСеть 06:57
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Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com вчера в 10:34
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Общество

Первый министр топлива и энергетики РФ умер от коронавируса

Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался в возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 10:01
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