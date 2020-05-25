Экономика
DP.RUРоссия запретила импорт бензина
Речь идёт в том числе о запрете на ввоз 92-го, 95-го и 98-го бензина, а также керосина, топлива для реактивных двигателей, дизеля и судового топлива. Ранее на фоне резкого снижения цен на нефть власти РФ ввели запрет на ввоз на территорию страны "дешёвого топлива".
Читать в источнике
Оценить2,1K
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБКвчера в 07:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Политика
Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами
Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
Кино
«Индиану Джонса 5» снимет режиссер «Логана»
Как сообщил продюсер кинофраншизы «Индиана Джонс» Фрэнк Маршалл изданию Collider, производством пятого фильма займется режиссер Джеймс Мэнголд, снявший «Логана».
NewInform 05:40
Гаджеты
Xiaomi представила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
Китайская компания Xiaomi представила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S.
Evo-rus.com 13:32
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Наука
Новый рекорд скорости интернета установлен в Австралии
Скоростной рекорд интернета в Австралии превосходит в миллион раз среднюю скорость подключения к сети у пользователей США - там она в пределах 50 Мбит/с. iXBT.com отмечает, что для достижения этой нереальной скорости австралийские исследователи применили новое оптическое устройство microcomb или «микрогребенка».
Вечерний курьер 04:31
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Известия 13:47
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Киберспорт
Организаторы Summer of Gaming опубликовали расписание игрового ивента
Портал IGN представил расписание цифрового фестиваля Summer of Gaming. Организаторы ивента сообщили даты проведения большинства презентаций.
CyberSport.ru 13:29
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Политика
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Происшествия
Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны
Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
ТАСС 12:23
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как долго продлится масочный режим
Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Клопс вчера в 10:13
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Здоровье
В Японии предупредили родителей об опасности масок для детей
Маска может вызвать осложнения, вплоть до асфиксии. Кроме того, маска вызывает перегрев и усиливает нагрузку на сердце малыша.
МедиаКорСеть 06:57
Технологии
Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
Evo-rus.com вчера в 10:34
Общество
Первый министр топлива и энергетики РФ умер от коронавируса
Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался в возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 10:01