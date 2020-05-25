с чего всё началось

Речь идёт в том числе о запрете на ввоз 92-го, 95-го и 98-го бензина, а также керосина, топлива для реактивных двигателей, дизеля и судового топлива. Ранее на фоне резкого снижения цен на нефть власти РФ ввели запрет на ввоз на территорию страны "дешёвого топлива".

Политика Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол. 76

Кино «Индиану Джонса 5» снимет режиссер «Логана» Как сообщил продюсер кинофраншизы «Индиана Джонс» Фрэнк Маршалл изданию Collider, производством пятого фильма займется режиссер Джеймс Мэнголд, снявший «Логана». 1

Происшествия В Екатеринбурге загорелся культурный центр В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 6

Наука Новый рекорд скорости интернета установлен в Австралии Скоростной рекорд интернета в Австралии превосходит в миллион раз среднюю скорость подключения к сети у пользователей США - там она в пределах 50 Мбит/с. iXBT.com отмечает, что для достижения этой нереальной скорости австралийские исследователи применили новое оптическое устройство microcomb или «микрогребенка». 56

Киберспорт Организаторы Summer of Gaming опубликовали расписание игрового ивента Портал IGN представил расписание цифрового фестиваля Summer of Gaming. Организаторы ивента сообщили даты проведения большинства презентаций.

Общество Вышел закон об ОСАГО без техосмотра Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра. 226

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 653

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 296

Политика США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2» Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.