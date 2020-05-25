с чего всё началось

Речь идёт в том числе о запрете на ввоз 92-го, 95-го и 98-го бензина, а также керосина, топлива для реактивных двигателей, дизеля и судового топлива. Ранее на фоне резкого снижения цен на нефть власти РФ ввели запрет на ввоз на территорию страны "дешёвого топлива".

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 812

Футбол Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.

Общество Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. 52

Происшествия В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД. 280

Здоровье Саратовская область не готова к первому этапу снятия ограничений Министр здравоохранения Олег Костин в свою очередь сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество внебольничных пневмоний выросло в 1,6 раза с 4400 в 2019-м до 6803 в 2020 году.

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1,5K

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, животное помещено на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Общество За сутки составили 12 протоколов за хождение без маски В Калининградской области за понедельник, 25 мая 2020 года, было составлено 12 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ – за несоблюдение ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса.

Здоровье Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. 428

Здоровье Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся культурный центр В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 2

Шоу-бизнес Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой. 10

Общество Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине. 215

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM). 90

Экономика Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL. 40

Происшествия Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.