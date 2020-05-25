Экономика

DP.RUDP.RUРоссия запретила импорт бензина

Речь идёт в том числе о запрете на ввоз 92-го, 95-го и 98-го бензина, а также керосина, топлива для реактивных двигателей, дизеля и судового топлива. Ранее на фоне резкого снижения цен на нефть власти РФ ввели запрет на ввоз на территорию страны "дешёвого топлива".
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБКвчера в 07:21

Подробнее о событии

Зарубежному топливу перекрыли ход

Коммерсантъвчера в 08:44

Только свой бензин

Российская газетавчера в 19:56

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

Гарантвчера в 09:29

Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвы00:08

Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов

РБКвчера в 07:21

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАССвчера в 07:07

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

РИА Новостивчера в 07:05
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Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Lenta.ru 07:14
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
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Футбол

Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском 12:49
Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
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Происшествия

В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина

В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.
РБК 08:33
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Шоу-бизнес

Борис Моисеев рассказал, на что живет после ухода с большой сцены

StarHit.ru 04:00
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Политика

Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью.
Piter.tv 10:51
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Здоровье

Саратовская область не готова к первому этапу снятия ограничений

Министр здравоохранения Олег Костин в свою очередь сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество внебольничных пневмоний выросло в 1,6 раза с 4400 в 2019-м до 6803 в 2020 году.
Регион 64 12:45
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, животное помещено на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).
РИА Новости 12:01
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Общество

За сутки составили 12 протоколов за хождение без маски

В Калининградской области за понедельник, 25 мая 2020 года, было составлено 12 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ – за несоблюдение ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса.
Русский Запад 11:56
Здоровье

Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ 10:54
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
3,5K
Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся культурный центр

В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
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Шоу-бизнес

Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
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Общество

Власти Петербурга назвали условие для возвращения граффити с Бродским

РБК 10:19
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Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
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Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
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Происшествия

Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

RT на русском 10:08
Экономика

Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев

Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
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Происшествия

Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке

Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
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Экономика

Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
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Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
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Энергетика

Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Вести.Ru 05:30
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